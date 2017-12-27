یکی از شهرداران سابق در شهرهای تابعه استان کرمانشاه تحت تعقیب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صادقی در امروز در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از فعالیتهای ۳ ماهه سوم سال ۹۶ پرداخت و افزود: بانک مرکزی مقادیری ارز مقابله ای در بازار از طریق صرافی ها توزیع کرد که ۲ نفر از صرافان مجاز استان بخشی از این ارز را که باید برای تعادل بازار توزیع می کردند متاسفانه بصورت غیرمجاز و باقیمتی خارج از قیمت بانک مرکزی به دلالان ارزی فروختند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان داشت: البته مقادیری از آن به ارزش ۳ تا ۴ میلیارد تومان از کشور خارج و به صورت شمش دوباره وارد کشور شد که خوشبختانه به موقع شناسایی و از ادامه فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری شد.

وی اظهار داشت: تعدادی از افراد در فضای مجازی فعالیتهای غیر قانونی و گسترده به عنوان مدیر کانال و گروهها انجام می دهند و طی آن اقدام به بازنشر مطالب غیر واقعی، سیاه نمایی و تضعیف آموزه های دینی می کردند که شناسایی و ۵ نفر از مدیران در حال حاضر تحت تعقیب هستند.

صادقی خاطر نشان کرد: پلیس سایبری باید گشت زنی سایبری را به عنوان اولویت کاری برای رصد فضای مجازی و برخورد با شایعه پردازی، نشراکاذیب و ... با جدیت دنبال کند.

وی تصریح کرد: البته فضای مجازی در زلزله اخیر وفاق ملی را رقم زد و سبب شد مردم ایران حس نوع دوستی را به رخ جهانیان بکشانند اگرچه آسیب ها و اخبار کذبی نیز در این فضا در ایجاد بی اعتمادی نقش عمده ای ایفا کرد.

دادستان کرمانشاه در ادامه گفت: با شناسایی یک باند جعل اسناد رسمی ۲ نفر دستگیر و ابزار و وسایل آنها توقیف شد.

صادقی اظهار داشت: طی یکماه گذشته باند تهیه و توزیع چک پول جعلی شناسایی و دستگیر شدند و مقادیر قابل توجهی از آنها توقیف شد.

وی از دستگیری ۳۵ عامل تیراندازی در سه ماهه سوم امسال خبر داد و گفت: با این افراد که در کرمانشاه دستگیر شدند بدلیل ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی برخورد جدی شد. همچنین طی این مدت ۱۱۸ سارق دستگیر و ۲۴۰ فقره سرقت کشف شد و ۵ نفر قاتل متواری نیز دستگیر شدند.

به گفته این مقام قضایی یکی از شهرداران سابق یکی شهرستانهای تابعه به اتهام تدلیس و تبانی در انجام معاملات دولتی تحت تعقیب است.

صادقی افزود: در بحث انتقال کمک های مردمی به مناطق زلزله زده دادستان مرکز استان نماینده ای در آن مناطق مستقر کرده است که نظارت کامل بر فرآیند توزیع را دارد و در این زمینه اگر مواردی لز سرقت بوده سازمان یافته نبوده و خیلی جای نگرانی نداشته است.