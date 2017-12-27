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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

عبدی افتخاری دومین کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک

عبدی افتخاری دومین کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک

روز پنجم نام نویسی از کاندیدهای انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی به پایان رسیدکه رئیس فدراسیون اسکی به عنوان دومین کاندیدا برای حضور در آن ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از روز شنبه در محل این کمیته آغاز شد، امروز چهارشنبه با ثبت نام سید عبدی افتخاری همراه بود. 

عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی است که برای حضور در هیات اجرایی کاندیدا شده است. 

رباب شهریان هم روز گذشته برای نایب رئیسی این کمیته کاندیدا شد. شهریان در حال حاضر نایب رئیس کمیته ملی المپیک است. 

البته روز گذشته سیدمهدی هاشمی رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی هم کاندیدای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک شد اما از آنجا که وی عضو مجمع نیست، اجازه پیدا نکرد ثبت نام خود را به طور کامل انجام دهد. 

انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود. ثبت نام از کاندیداهای این انتخابات تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد. 

کد مطلب 4184646
زینب حاجی حسینی

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