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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

پوتین به طور رسمی برای نامزدی ریاست جمهوری روسیه ثبت نام کرد

پوتین به طور رسمی برای نامزدی ریاست جمهوری روسیه ثبت نام کرد

رئیس جمهور روسیه برای نامزدی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با حضور در کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرد.

پوتین اعلام کرده است که به طور مستقل در این انتخابات شرکت خواهد کرد.

البته برخی از گروه ها و احزاب از جمله حزب حاکم این کشور، روسیه واحد، اعلام کرده اند که قصد حمایت از پوتین را دارند.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه ۱۸ مارس برگزار خواهد شد.

نظر سنجی ها در بین مردم روسیه نشان می دهد که پوتین شانس زیادی برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور روسیه را دارد.

کد مطلب 4184650

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    نظرات

    • Hesam CA ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
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      دیکتاتورها همشون و همه جا بوی گند میدن

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