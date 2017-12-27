اقتصاد سیاسی باید در استان کردستان حاکم باشد

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا امروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه اقتصاد این استان نباید درآمد و هزینه ای باشد، گفت: اقتصاد سیاسی باید در این استان حاکم باشد چون در زمان هایی که می شد در استان در بعد سرمایه گذاری دولتی کار انجام شود به دلایل متعددی تحقق نیافت.

وی با اشاره به اینکه کردستان نیاز به توجه و توسعه دارد، اظهار داشت: این مهم با همت دولتمردان و همراهی و مشارکت مردمی قابل انجام است.

وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه هایی که وزارت تعاون برای استان خواهدداشت شاهد اتفاقات خوبی برای استان باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چهارشنبه وارد کردستان شد و در سفری دو روزه به استان علاوه بر شرکت در کارگروه اشتغال استان قرار است در جلسه شورای اداری شهر بانه هم حضور پیدا کند.

از دیگر برنامه سفر وزیر به استان افتتاح سایت تصویربرداری (ام،آر،آی،ماموگرافی، سونوگرافی)، کلنگ زنی معدن طلا در سقز، کلنگ زنی بیمارستان تامین اجتماعی سقز، افتتاح کارگاه آموزشی ویژه معلولین و افتتاح مرکز آموزش دانشجویان فنی و حرفه ای در سقز است.