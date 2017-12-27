برنامه ریزی برای توسعه مشارکت مردمی در ایجاد امنیت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی روز چهارشنبه در نشست با فرماندهان انتظامی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: باید سهم دستگاه ها و مردم در ارتقای امنیت مشخص شود زیرا امنیت یک موضوع چند وجهی است که با مشارکت همه مردم و دستگاه‌ها تحقق می یابد.

وی افزود: سرعت توسعه تکنولوژی امروز افزایش یافته و به این دلیل باید سیستم های نظارتی و امنیتی ما نیز با این تکنولوژی به روز شده و پیشرفت داشته باشند و شاخص های امنیتی نیز با این محوریت ارتقا یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بررسی تهدیدات پیرامون کشور و بررسی واقعتیت ها براساس آمار و اطلاعات دو نکته بسیار مهم تلقی می شوند که با توجه به این دو نکته باید ببینیم که حافظان امنیت از جمله نیروی انتظامی چه نقشی را در راستای مقابله با این تهدیدات ایفا می کنند و با استفاده از این موارد باید به جایگاه نیروی انتظامی توجه داشته باشیم.

حقیقی تصریح کرد: تهدیدات پیرامون این نظام مقدس همواره از ابتدای انقلاب اسلامی تداوم داشته و اخیرا استکبار پرورش گروه خبیث داعش تمام تلاش خود را به کار گرفت که وارد خاک ما شود اما اتحاد، تلاش استکبار بی نتیجه ماند.

وی ادامه داد: این امنیت و آرامش موجود در سایه جان فشانی، تدبیر و تلاش دستگاه های امنیتی، انتطامی و اطلاعاتی انجام شده و مردم ما قطعا این تلاش ها را ارج می نهند، همچنین ما باید به بستر فضاهای مجازی که از سال ۲۰۱۴ دوبرابر شده و جرائم این حوزه نیز که افزایش یافته توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: شاخص های توجه به بستر فضای مجازی نقش سایر دستگاه های ذیربط را در کنار نیروی انتظامی مشخص می کند و بر این اساس بستر پیشگیری و مبارزه با تخلفات این حوزه فراهم می شود و علاوه بر آن سایر اقشار مردمی در کنار نیروهای حفاظتی و نظامی به وظایف خود عمل می کنند.

حقیقی بیان داشت: بررسی راهکارهای کاربردی به منظور توسعه مشارکت مردمی در ایجاد امنیت ضروری است و ارتقای سطح آگاهی مردم راجع به پدیده‌ها و دلایل ناهنجاری‌ها، یکی از نکات مهم برای جلب مشارکت مردم است. در جامعه امروز با توجه به ساخت اجتماعی آن، مقوله امنیت، به خصوص در فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است و باید توجه داشت رفع بسیاری از مشکلات در حوزه امنیت، بدون همکاری آحاد مردم امکان‌پذیر نیست.

وی ابراز داشت: باید مردم و مشارکت و حضور آنان را در عمل ببینیم و باید امنیت را عمومی کنیم تا مردم امنیت و پلیس را در کنار خودشان ببینند و با وجود پلیس احساس آرامش و آسایش داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: امنیت واقعی با احساس همدلی حاصل می شود، باید با ایجاد سمن ها و مشارکت بخش خصوصی برای فرهنگ سازی اقدام کنیم و در این راستا روحانیون، نخبگان مساجد، اساتید و معلمان تلاش ویژه داشته باشند.

حقیقی با اشاره به رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی گفت: در کنار دستگاه های مرتبط و فعالیت مراکز آموزشی و نهادهای اجتماعی نقش خانواده نیز بسیار مهم تلقی می شود و خانواده به عنوان اولین نهاد باید درصدد برقراری تعامل مناسب با جوانان برآید که با آگاهی دادن و مراقبت های خانوادگی، فرزندان دچار آسیب های اجتماعی نشوند.