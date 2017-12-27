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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز خبر داد:

حریق سنگین در انبار فروشگاه کفش اهواز/ اعزام بیش از ۱۵ آتش نشان

حریق سنگین در انبار فروشگاه کفش اهواز/ اعزام بیش از ۱۵ آتش نشان

اهواز ـ مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از وقوع یک فقره حریق سنگین در انبار یک فروشگاه کفش در خیابان مسلم این شهر خبر داد.

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دو ایستگاه همجوار نیروهای آتش نشان با تجهیزات، خودوری اطفای حریق و امداد و نجات به مکان حادثه اعزام شدند.

وی افزود: علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از اعلام نتیجه کارشناسان اطلاع رسانی می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان با اشاره به تلاش فراوان نیروهای آتش نشان برای اطفای حریق گفت: تا این لحظه به خاطر سرعت عمل و اقدام به موقع آتش نشانان از سرایت آتش سوزی به سایر ساختمان های همجوار جلوگیری شده است.

کد مطلب 4184686

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