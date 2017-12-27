حریق سنگین در انبار فروشگاه کفش اهواز/ اعزام بیش از ۱۵ آتش نشان

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دو ایستگاه همجوار نیروهای آتش نشان با تجهیزات، خودوری اطفای حریق و امداد و نجات به مکان حادثه اعزام شدند.

وی افزود: علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از اعلام نتیجه کارشناسان اطلاع رسانی می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان با اشاره به تلاش فراوان نیروهای آتش نشان برای اطفای حریق گفت: تا این لحظه به خاطر سرعت عمل و اقدام به موقع آتش نشانان از سرایت آتش سوزی به سایر ساختمان های همجوار جلوگیری شده است.