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۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

همایش "حمایت از پیامبر(ص)" در عربستان برگزار می شود

همایش "حمایت از پیامبر(ص)" در عربستان برگزار می شود

هفتمین همایش "حمایت از پیامبر اکرم(ص)" به منظور بررسی ابعاد مختلف زندگی حضرت محمد (ص) 5 تا 7 ذیحجه ( 5 تا 7 دی) در مکه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی اهانتهای پی در پی از سوی افراد، رسانه ها و مؤسسات غربی به نبی اکرم(ص) و مسلمانان، هفتمین همایش "حمایت از پیامبر اکرم(ص)" از سوی انجمن جهانی مسلمانان با هدف پاسخگویی مناسب به این تعرضات برگزار می شود.

هدف از برگزاری هفتمین همایش "حمایت از پیامبر اکرم(ص) " بررسی علل و عوامل تعرض به اندیشه ها و آرای مسلمانان و معرفی دیدگاهها و اندیشه های حضرت محمد (ص) به غیر مسلمانان اعلام شده است .

شرکت کنندگان در این همایش سه روزه از کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی موضوعات مرتبط با پیامبر اکرم (ص) را بررسی می کنند.

کد مطلب 418470

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