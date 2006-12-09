همایش "حمایت از پیامبر(ص)" در عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی اهانتهای پی در پی از سوی افراد، رسانه ها و مؤسسات غربی به نبی اکرم(ص) و مسلمانان، هفتمین همایش "حمایت از پیامبر اکرم(ص)" از سوی انجمن جهانی مسلمانان با هدف پاسخگویی مناسب به این تعرضات برگزار می شود.

هدف از برگزاری هفتمین همایش "حمایت از پیامبر اکرم(ص) " بررسی علل و عوامل تعرض به اندیشه ها و آرای مسلمانان و معرفی دیدگاهها و اندیشه های حضرت محمد (ص) به غیر مسلمانان اعلام شده است .

شرکت کنندگان در این همایش سه روزه از کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی موضوعات مرتبط با پیامبر اکرم (ص) را بررسی می کنند.