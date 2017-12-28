برگشت آثار نمایشگاهی کره جنوبی/آسیب زلزله به بناهای تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته خبر رسید که برخی انتصابات در سازمان میراث فرهنگی انجام شده است از جمله اینکه معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی در حکمی محمد ثابت‌اقلیدی را به‌عنوان سرپرست دفتربرنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری منصوب کرد.

محمدثابت اقلیدی دارای مدرک تحصیلی ارشد مدیریت استراتژیک و تحصیلات دکتری در رشته مدیریت بازرگانی بین‌المللی است و پیش از این به عنوان مشاور معاونت گردشگری در امور استان‌ها، بازاریابی و تبلیغات گردشگری و امور طبیعت‌گردی و همچنین مسئولیت کمیته آمار ستادمرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور فعالیت داشته است.

همچنین در این هفته بدون حضور خبرنگاران، مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران باحضور محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی و رئیس شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران، رضا سجودی، سرپرست پیشین این مرکز، سعید عریان سرپرست جدید این مرکز و کارکنان مرکز در محل عمارت تاریخی کوشک برگزار شد و طالبیان به‌عنوان رئیس شورای حکام مرکز، عریان را به عنوان سرپرست مرکز معرفی و حکم سرپرستی‌اش را به او اهدا کرد. عریان، دارای مدرک دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی است و همچنین عضو بازنشسته‌ هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری است.

زمین‌لرزه به ۲۶ اثر تاریخی کوهبنان کرمان خسارت وارد کرد

این هفته زلزله دست بردار نبود. چون زمین‌لرزه ۵/۲ ریشتری در کوهبنان کرمان به تعدادی از آثار تاریخی این شهر آسیب جدی وارد کرد. محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی گفت: «بر اساس بررسی‌های اولیه تیم‌های تعیین خسارات وارده به آثار و بناهای تاریخی در شهرستان کوهبنان کرمان به تعدادی از آثار این شهر آسیب جدی وارد شده است.»

او آب‌انبار ده‌علی، آسیاب‌های میانه و هشتم، بافت تاریخی طغرل جرد، برج‌های افزار، سنگی دره‌نفر، ده‌علی، چماه، اسدالله و رتک، تیمچه علی‌خان، تخت امیرلطیفی، حمام چاه، خانقاه ابوسعید، خانه‌های آل‌طاها، شهیدزاده، عطارپور و سیف‌الدینی، خواجه خضر، قلعه‌های سلطان، دختر، خانمکان و دی علی، مدرسه کاشانی، مسجد جامع قدیم، و مقبره آخوند را ازجمله ۲۶ بنای ثبتی و واجد ارزش ثبت برشمرد که در جریان این زلزله ۲۰ تا ۵۰‌درصد تخریب شده‌اند.

غیر از کرمان، زلزله ای در استان تهران البرز و قزوین و گیلان آمد که باعث شد سقف بازار شهر ری ترک بردارد خوشبختانه آثار تاریخی استان‌های البرز و گیلان و تهران در زلزله اخیر آسیبی ندید اما متأسفانه ترک‌های موجود در سه اثر تاریخی مسجد پیغمبریه، مسجد جامع و کاروانسرای تاریخی در استان قزوین عمیق‌تر شده و سقف بازار شهرری نیز ترک‌هایی برداشت.

آثار نمایشگاه سیلا و پارس به کره بازگشت

پس از برگزاری یک دوره نمایشگاه از آثار تاریخی کره جنوبی در ایران، مدیر موزه ملی آثار نمایشگاه سیلا و پارس به سلامت به موزه ملی کیان‌جو باز گردانده شد. نمایشگاه سیلا و پارس: خاطره مشترک با ۲۰هزار و ۳۸ بازدیدکننده (شامل ۴۴۵۸ غیرایرانی) توانست تصویر روشنی از فرهنگ کهن کره و ارتباط فرهنگی آن با کشورمان را ارائه کند. این نمایشگاه توانست نگاه بازدیدکنندگان را نسبت به کشور کره را تغییر دهد و آن‌ها با فرهنگ غنی این کشور در شرق آسیا آشنا کند. آثار نمایشگاه سیلا و پارس شامگاه پنجشنبه ۳۰ آذر از ایران خارج شد و شامگاه جمعه به موزه کیان‌جو رسید.

تزیینات سرقت‌شده از خانه‌ تاریخی عطروش شیراز تحویل داده شد

به استناد گزارش مأمور بافت تاریخی‌فرهنگی شیراز، در نیمه اول سال ۹۳، تعدادی از کاشی‌های تزیینی نمای تاج بنای خانه تاریخی عطروش به سرقت رفته بود. تا اینکه در روزهای اخیر، طی تماس فرمانده یگان حفاظت زندان‌های استان فارس مشخص شد، یکی از زندانیان که به جرم سرقت در حال سپری کردن ایام محکومیت خود در زندان بوده پس از اتمام دوران محکومیت خود با توجه به اصلاح و تادیب، اعتمادسازی و راهنمایی‌ها صورت گرفته اظهار کرده است که تمایل دارد کاشی‌های منقوش ابنیه تاریخی را که چند سال پیش به سرقت برده و در محل امنی نگهداری می‌کرد را به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس تحویل دهد. در ‌نهایت پس از هماهنگی‌های لازم، ۳۶ کاشی‌ سرقتی برای نصب مجدد در محل خود به معاونت میراث‌فرهنگی استان فارس تحویل داده شد.

همدان باید برند جهانی شود

این هفته محمد محب‌خدایی، معاون گردشگری کشور در نخستین جلسه شورای راهبری رویداد همدان؛ پایتخت گردشگری آسیا گفت: رویدادها به‌عنوان فرصت باید دیده شوند، رویدادها باید شرایط مناسبی را ایجاد کنند که شهرهای ما صاحب تقویم گردشگری در سال‌های آینده شوند، اجرای برنامه‌هایی در ذیل این رویدادها به برند شدن شهرها و ثبت شدن این رویدادها در تقویم جهانی گردشگری کمک می‌کند.

محب‌خدایی تصریح کرد: همدان باید همانند سایر استان‌ها، برند و محصول گردشگری خود را مشخص کند، در دنیا هر مقصد گردشگری به‌عنوان یک برند شناخته می‌شود، تعدد برندها باعث می‌شود به شرایط تثبیت در حوزه گردشگری دست پیدا نکنیم و این روند باعث می‌شود ما همیشه در حال گذار باشیم.



او ادامه داد: ما نقشه راه داریم که در حوزه گردشگری سلامت باید به چه آماری دست پیدا کنیم این آمار در سطح استان توزیع می‌شود و مدیران کل استان‌ها باید برای دستیابی به این اهداف تلاش کنند، همچنین برای جذب گردشگر در حوزه صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی نقشه راه تدوین شده است.