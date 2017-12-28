وقوع وزش باد در زنجان/بارشی در استان نداریم

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش باد استان رافرامیگیرد و تا اواسط هفته آینده بارشی در استان نداریم.
وی بابیان اینکه سرعت وزش باد در استان به ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر میرسد، اظهار کرد: در این میان به شهروندان زنجان توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان چند درجهای گرم میشود.
یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان آببر گرمترین و قیدار سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند و دمای فعلی شهر زنجان ۱۲ درجه سانتیگراد است که نسبت بهروز گذشته یک درجه سانتیگراد گرم شده است.
وی بر مدیریت مصرف آب در استان زنجان تأکید کرد و افزود: از شهروندان زنجانی خواهش میشود با توجه به کاهش بارندگی در استان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند.
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