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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وقوع وزش باد در زنجان/بارشی در استان نداریم

وقوع وزش باد در زنجان/بارشی در استان نداریم

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: تا اواسط هفته بارشی در استان نداریم.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده  و وزش باد استان رافرامی‌گیرد و تا اواسط هفته آینده بارشی در استان نداریم. 

وی بابیان اینکه سرعت وزش باد در استان به ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر می‌رسد، اظهار کرد: در این میان به شهروندان زنجان توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان چند درجه‌ای گرم می‌شود. 

یاغموری به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان آب‌بر گرم‌ترین و قیدار سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند و دمای فعلی شهر زنجان ۱۲ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به‌روز گذشته یک درجه سانتی‌گراد گرم شده است. 

وی بر مدیریت مصرف آب در استان زنجان تأکید کرد و افزود: از شهروندان زنجانی خواهش می‌شود با توجه به کاهش بارندگی در استان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4184705

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