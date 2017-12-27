محمد علی رفیع پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میانگین سن ازدواج آقایان وخانم ها در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میانگین سن ازدواج دخترها در چهارمحال و بختیاری ۲۳ سال است.

وی عنوان کرد: میانگین سن ازدواج آقایان در چهارمحال و بختیاری ۲۸ سال است.

تعداد واقعه های ولادت در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار واقعه ولادت در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد:۱۴ هزار و ۲۱ واقعه ولادت در چهارمحال و بختیاری ثبت شده که از این تعداد شش هزار و ۷۲۱ نفر دختر و هفت هزار و ۳۰۰ نفر پسر بوده اند.

وی بیان کرد: تعداد واقعه های ولادت در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری با اقدمات انجام داده توانسته است رتبه اول کشور را در ثبت به موقع واقعه ولادت کسب کند.

وی گفت: هم اکنون آمار چهارمحال و بختیاری در ثبت به موقع واقعه ولادت از میانگین آمار کشوری بالاتر است.