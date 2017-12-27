به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی در جمع خبرنگاران گفت: امروز اعضای مجمع مجددا به شفیع رای دادند که این به اثبات کار فدراسیون کمک می کند. انتظار وزارت ورزش از هاکی و سایر رشته ها این است که بتواند در قالب اقدامات جدی برای المپیک ۲۰۲۴ برنامه ریزی کند تا ضمن توسعه همگانی بتوانند ارتقا کیفی داشته باشند.

وی افزود: انتظار داریم هاکی همیشه روی سکوی آسیا باشد و همانطور که در جام جهانی گذشته افتخارآفرینی کرد این موفقیت را تکرار کند.

داورزنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اظهارات امروز دادکان در مورد مهندسی کردن انتخابات عنوان کرد: اجازه بدهید در مورد صحبت های دادکان اظهارنظر نکنم. ایشان نظر خودشان را گفتند. اینکه موضوعی را بسط بدهیم وکلی گویی کنیم زیبنده ورزش کشور نیست. در یک ماه گذشته چندین انتخابات برگزار شده و اینکه من یا وزارتخانه را متهم می کنند توهین به مجامع انتخاباتی ما است.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: البته ما در اصلاح اساسنامه ضعف هایی را داریم که آن را برطرف می کنیم. به عنوان مثال فدراسیونی که رئیس مستقل دارد و می تواند مجمع را برگزار کند این اختیار و قدرت را دارد که با ۲۳ رای از ۴۵ رای به عنوان رئیس انتخاب شود. این دغدغه هم از طرف وزارت ورزش و هم از طرف دکتر سلطانی فر وجود دارد. در نجات غریق ۴۳ رای از ۴۳ نفر به رئیس منتخب داده شد و من نمی فهمم عنوان کردن مهندسی انتخابات یعنی چه؟ اینکه مجموعه ورزش کشور را زیر سئوال ببرند زیبنده نیست.

داورزنی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز با خادم گفت: همانطور که در صحبت های قبلی گفتم مسئله فعلی و تصمیمات احتمالی اتحادیه جهانی باید مورد بررسی قرار بگیرد. امروز جلساتی داشتیم و موضوعات مختلف برای اتخاذ تدابیر مختلف مطرح شد که خدایی ناکرده در ورزش کشور تصمیمی اتخاذ نشود که منجر به اتفاقات بدی شده یا از میزبانی محروم می شویم و یا مشکلی برای شرکت در مسابقات جهانی یا آسیایی پیدا کنیم. دوستان مختلف از بخش های متفاوتی در این جلسه بودند. آقای خادم هم گزارش خوبی ارائه کرد. پیش بینی هایی می کنیم تا در مورد تصمیمات احتمالی آی او سی اقدامات لازم را انجام دهیم.

داورزنی تاکید کرد: در حال حاضر عمدتا روی این موضوع بحث شد که چه پیش بینی هایی می شود کرد، چه تصمیمات احتمالی می توان گرفته شود و یا چه اقداماتی از لحاظ دیپلماسی عمومی و ... می توان انجام داد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص هتک حرمت به یک داور فوتبال عنوان کرد: قطعا هیچ کس خوشحال نمی شود از این اتفاقات بیافتد. داوران جزو قشر زحکمتش ما هستند که در کشور فعالیت می کنند. باید حرمت و امنیت داوران حفظ شود. قطعا با دوستان در بخش های مختلف این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

داورزنی در خصوص تکلیف نهایی هاشمی در تیراندازی و اینکه وی عنوان کرده سرپیچی از حکم دیوان انفصال از خدمت وزیر را در پی دارد، گفت: هاشمی هر کاری دوست دارد و فکر می کند باید انجام بدهد، انجام دهد. انتخاباتی بوده که برگزار شده و به استناد بخش های مختلف بحثی دوباره راه اندازی شده است. خود دیوان عدالت اداری نظر نهایی را خواهد داد.

وی در خصوص ثبت نام هاشمی در انتخابات کمیته ملی المپیک نیز تصریح کرد: وزارت، نظرش را به کمیته اعلام کرده است و کمیته به استناد اختیار و مسئولیت خود در این خصوص ثبت نام می کند. وزارت در این خصوص هیچ دخالت و ورودی نمی کند و بر اساس آئین نامه و شرایط ثبت نام ها صورت می گیرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص جلسه سه شنبه شب کیومرث هاشمی با وزیر ورزش و جوانان نیز گفت: تعامل بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان یک اصل است و برای بار اولین نیست که چنین جلساتی برگزار می شود. دوستان صحبت هایی را انجام می دهند که چیز عجیبی نیست. به عنوان مثال اصلا و ابدا در خصوص ثبت نام هاشمی در انتخابات کمیته ملی المپیک صحبتی نشده است.