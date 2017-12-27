اردوغان: کشورهای دیگر هم باید در شورای امنیت حق وتو داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با «الباجی القائد السبسی» رئیس جمهور تونس در پایتخت این کشور تأکید کرد که باید دیگر کشورها هم مانند ۵ عضو دائمی شورای امنیت حق وتو داشته باشند.

اردوغان گفت که تصمیم ایالات متحده برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس غیر قانونی است و تأکید کرد که قدس خط قرمز است. وی ضمن تأکید بر حمایت کشورش از روند صلح در خاورمیانه گفت: باید صداهای خود را متحد کنیم و شرایط عضویت دائم در شورای امنیت را تغییر دهیم.

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که نبرد علیه گروه های تروریستی تمام نشده است و جهان اسلام بر این نقطه اتفاق نظر دارد که قدس شرقی پایتخت دولت فلسطین است. وی یادآور شد که اوضاع جهان مانند دوره بعد از جنگ جهانی دوم نیست که سازمان ملل بر اساس آن شرایط ایجاد شده بود و این پرسش را مطرح کرد که چرا تونس یا ترکیه عضو دائم شورای امنیت نباشند؟

رئیس جمهور ترکیه در خصوص تحولات سوریه هم اظهار نظر کرد و گفت امکان ندارد «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه بخشی از راهکار حل بحران این کشور باشد و ما چنین چیزی را نخواهیم پذیرفت.

اردوغان مدعی شد که اسد سوریه را ویران کرده و باید از میدان بازی بیرون برود. رئیس جمهور ترکیه گفت که با پیگیری روند مذاکرات آستانه و ژنو ترکیه به دنبال آن است تا مردم سوریه بتوانند آینده خود را خودشان مشخص کنند.

وی در خصوص روابط دوجانبه تونس و ترکیه هم گفت که کشورش به دنبال افزایش حجم همکاری تجاری با تونس است و حجم مبادلات دو کشور در شرایط فعلی ۱.۲۵ میلیارد دلار است. وی یادآور شد که آنکارا از تونس در نبرد این کشور در برابر تروریسم حمایت می کند و گفت که روابط تونس و ترکیه نزدیک به هم سرشار از روح وحدت است.

اردوغان امروز چهارشنبه در پایان سفرش به آفریقا وارد تونس شده بود و مورد استقبال القائد السبسی قرار گرفته بود. اردوغان هنگام ورود به کاخ «کارتاژ» مورد استقبال نظامی نیروهای مسلح تونسی قرار گرفت.