افزایش۵۰ درصدی کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

غلامعباس غلامازده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کشف مواد مخدر در این استان نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری بیش از دو تن گزارش شده است.

وی گفت: با تلاش های انجام شده کشف مواد مخدر در محورهای ارتباطی و نقاط آلوده به مواد مخدر افزایش یافته است.

شناسایی ۲۱ باند توزیع وقاچاق مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: ۲۱ باند توزیع وقاچاق مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری در سالجاری شناسایی و منهدم شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با تشدید نظارت ها و بازرسی ها و اجرای طرح های مبارزه با مواد مخدر، کشف مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت های مردمی در راستای مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت مردم است و همکاری مردم با نیروهای انتظامی نقش مهمی در جلوگیری از ورود موادمخدر به سطح استان دارد.

بازرسی ها در محور های ورودی چهارمحال و بختیاری تشدید می شود

وی با اشاره به اینکه مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر از اهداف اصلی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است، عنوان کرد: به دنبال شناسایی و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در این استان هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون جاده های اصلی ورودی استان زیر نظارت دقیق ماموران انتظامی استان است تا مواد مخدر از این جاده ها وارد استان نشود.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در راستای مباره با پخش و ورود مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری تلاش های بسیاری انجام شده است.