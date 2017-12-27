دعوت بشار اسد از مردم سوریه برای اقامه نماز باران در روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بشار اسد رئیس جمهور سوریه از مردم این کشور درخواست کرد که با توجه به خشکسالی و نباریدن باران در سوریه، جمعه پیش رو نماز باران اقامه کنند.

وزارت اوقاف سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: برگزاری نماز باران در همه مساجد پس از نماز جمعه خواهد بود و این نماز به دعوت بشار اسد رئیس جمهور سوریه اقامه می شود.

شایان ذکر است که برخی مناطق سوریه از باران محروم بوده اند و تغییر آب و هوایی در این زمان از سال، تاثیر مخربی بر روی محصولات کشاورزی و تامین آب مورد نیاز سدها که معمولا آب مورد نیاز آنها از بارش های زمستانی تامین می شود، داشته است.