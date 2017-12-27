ملارد بیمارستان ندارد/ امکانات تهران در سطح یک استان کوچک است

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و ششمین جلسه هیاتمدیره مجمع خیّرین کشور، با حضور استاندار تهران، فرماندار تهران و فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایرانی برگزار شد.
محمدحسین مقیمی استاندار تهران در این جلسه توضیحاتی درباره میزان آسیبپذیری استان تهران و لزوم انجام کارهای خیّری آن بیان کرد. وی گفت: فعالیت خیّری و تلاش در جهت سازندگی توسط نیروهای مردمی یک اقدام مرسوم در سراسر جهان است و ایران نیز در این زمینه تاریخ غنیای دارد. من هرگونه همکاری ممکن را با مجمع خیّرین کشور در زمینه تشکیل نمایندگیهای شهرستانی این مجمع خواهم داشت اما به عنوان کسی که معاونت اجتماعی و فرهنگیمان را برای جمعآوری توان خیّری موجود فعال میکند، این اقدام را انجام میدهم و و پس از گرد هم آمدن این نیروها به نقش دولتی خود ادامه خواهم داد. فعالیت خیّری نباید با کار دولتی اقدام شود ولی هدف همه ما باید این باشد که از تمام توان خود استفاده کنیم تا امورات مردم را پیش ببریم و این وقتی محقق میشود که کار کردن برای مردم در هر جایگاهی را یک وظیفه بدانیم.
استاندار تهران درباره وضعیت موجود استان تهران گفت: استان تهران با جمعیت حدود ۱۴ میلیون نفر، بیش از ۵ میلیون جمعیت شهری در خارج شهر تهران دارد. سال ۱۳۶۹ بخش اکبرآباد با جمعیت ۱۰ هزار نفر، اکنون به شهر بهارستان تبدیل شده و به همراه چند روستای اطرافش حدوداً ۶۹۵ هزار نفر جمعیت دارد. چندی قبل نخستین بیمارستان این شهر با توان ۱۲۰ تخت افتتاح شد که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردمان آنجا نیست. در شهر ملارد که دیشب کانون زلزله بود، ما با جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر روبرو هستیم که متاسفانه بیمارستانی ندارد. مصدومان زلزله دیشب را ناگزیر به شهریار فرستادیم و با توجه به وحشت مردم و حضورشان در خیابانها این انتقال به سختی انجام شد و اگر حادثهای جدیتر در این میان رخ دهد، مشکلات بزرگی در پیش خواهیم داشت. شهر ملارد از برخی استانهای کشور جمعیت بیشتری دارد اما سهم آن از امکانات به مراتب کمتر از یک شهر کوچک است. خیّرین باید به این موارد در خود استان تهران هم توجه داشته باشند. ما باید در یک برنامه ۴ ساله استان تهران را از نظر امکانات و مقاومت، به سطح برخی استانهای کوچک کشور برسانیم.
زنجیره خیّری باید تکمیل شود
حبیبالله بوربور رئیس هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور نیز در این جلسه ضمن بیان نکاتی درباره شکلگیری این مجمع و با اشاره به تجربه خود و اعضا در تشکیل و راهاندازی مجامع خیّری مهم فعال کشور، علت دعوت از مهمانان این جلسه را تلاش برای تشکیل و ساماندهی نمایندگیهای مجمع خیّرین کشور در شهرهای استان تهران عنوان کرد و گفت: «سامان دادن به کمکهای مردمی و تشکلهای خیّری در غالب یک سیستم متمرکز و جامع، میزان و تاثیر کمکها را افزایش میدهد. ما در جلسه پیشین مجمع خیّرین کشور مصوب کردیم که مدارس بالای ۵۰ سال تهران را بازسازی کنیم. این بازسازی بر اساس طرح «روزی به یاد دیروز» که پیش از این در نهضت مدرسهسازی و در زمان فعالیتم در سازمان نوسازی مدارس تجربهاش را داشتیم، امکانپذیر است. وقتی شما دانشآموزان یک مدرسه را بعد چند دهه دور هم گردآوری کنید، اینها انگیزه برای ساختن دوباره مدرسه خود را دارند. طرح روزی به یاد دیروز در واقع متکی به نوستالژی شاگردان گذشته یک مدرسه است و این قابل تعمیم به همه فعالیتها میتواند باشد.
وی در ادامه درباره تشکیل نمایندگیهای مجمع خیّرین کشور و تاثیر حضور فرمانداری و استانداری تهران در این طرح گفت: وقتی قرار باشد زنجیره خیّری ما تکمیل شود، باید افرادی مثل فرمانداران و استانداران پای کار بیایند و با توجه به ضریب نفوذ و آمار و اطلاعات خود در این مسیر همگام شوند. این کار یقیناً بارهای روی دوش دولت و نهادهای ذیربط آن را کم میکند.
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