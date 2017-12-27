۸۵۰هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر منصور برقعی عصر چهارشنبه در دوره آموزش ضمن خدمت مدیران و رؤسای کمیته امداد استان سمنان به میزبانی این نهاد با بیان اینکه ۲۰ درصد از فرصتهای شغلی ایجادشده در پنج سال گذشته توسط طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد فراهمشده است، ابراز داشت: در برنامه ششم کمیته امداد ۸۵۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت هدفگذاری شده است.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی و خرد نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد دارد، افزود: ۷۰۰ هزار فرصت شغلی از طریق طرحهای اشتغالزایی و ۱۵۰ هزار فرصت شغلی نیز از طریق موسسههای کاریابی کمیته امداد ایجاد میشود.
قائممقام کمیته امداد بابیان اینکه بر اساس برنامه ششم این نهاد باید سالانه حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شود، ابراز داشت: سال گذشته ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که طبق اذعان شورای عالی اشتغال ۱۰۲ هزار فرصت شغلی مربوط به طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد بود.
برقعی با بیان اینکه کمیته امداد علاوه بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی به مددجویان و نیازمندان، بر اجرای طرحها نیز نظارت دارد، تصریح کرد: در بازرسی های دوره ای مشکلات مددجویان احصاء و مورد بررسی قرار می گیرد لذا می کوشیم به منظور افزایش خودکفایی، مددجویان را به سمت طرح های خود اشتغالی سوق دهیم.
وی با بیان اینکه کمیته امداد در میان دستگاههای اجرایی جایگاه نخست را در زمینه ایجاد اشتغال دارد، افزود: در کمیته امداد تلاش ها بر اساس تحقق شعار سال و حل بحران بیکاری جوانان است که امیدواریم بتوانیم به صد درصد تعهدات خود عمل کنیم.
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