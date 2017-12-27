۱۷ هزار هکتار اراضی دیم کردستان به آبی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری بعد از ظهر امروز در کارگروه تخصصی اشتغال استان کردستان که با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری کردستان برگزار شد، گفت: ۳۰ درصد اشتغال استان مربوط به کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اظهار کرد: در تبدیل اراضی دیم به آبی بر اساس آخرین برآورده های انجام شده ۴۶ هزار هکتار زمین شناسایی که ۱۷ هزار هکتار آن از محل رود خانه های مرزی تامین اعتبار شده است.

وی افزود: تسهیلات مورد نیاز برای طرح های روستایی از محل صندوق اشتغال پایدار روستایی در نظر گرفته شده که تا کنون تامین نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: در طرح زنبور عسل که با مشارکت وزارت کار انجام گرفت، مقرر شد تا ۵۸۰ نفر در سال جاری مشغول به کار شوند که تا کنون تنها ۲۰ نفر را توانسته اشتغال دهیم.

وی افزود: استان کردستان با داشتن شرایط خوب جغرافیایی و منطقه ای یکی از استان های خوب برای انجام طرح های گاو داری است که تاکنون چهار طرح گاوداری از محل صندوق توسعه ملی با بنیاد مستضعفان به توافق رسیده اما تا کنون تسهیلات لازم ایجاد نشده است.

جعفری گفت: طرح های گاوداری می تواند به اشتغال استان و بازار صادراتی آن کمک کند که باید اقدامات لازم برای جذب تسهیلات انجام بگیرید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اظهار کرد: با یک شرکت ترکیه ای برای ایجاد گلخانه وارد مذاکره شده ایم اما این پروژه نیازمند حمایت بخش خصوصی است اما این بخش نیز برای انجام کار نیازمند تسهیلات هستند.