به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه امروز چهارشنبه در واکنش به خبرهای مخابره شده درباره پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار بابت خرید سامانه های دفاع موشکی اس- ۴۰۰ از روسیه گفت: در اصل، موضوع مطرح شده مرتبط با وام خرید بود. اینکه از وام استفاده کنیم یا به طور نقدی پرداخت کنیم مطرح بود.

وزیر دفاع ترکیه ادامه داد: نظر نهایی اینگونه شد که بخشی از آن را به صورت وام دریافت کنیم. وگرنه توافق کاملی حاصل شده است.

جانیکلی تصریح کرد: قرارداد خرید سامانه‌های اس- ۴۰۰ از روسیه با مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار نهایی شده است. این قرارداد شامل ۲ سامانه و ۴ آتش‌بار است.

این در حالیست که شرکت دفاعی «روستک» روسیه ساعاتی پیش مبلغ قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ توسط ترکیه را اعلام کرده بود.

«سرگئی چیمیزوف» مدیرعامل این شرکت در گفتگو با روزنامه کومرسانت اعلام کرد که طبق قرارداد، دولت ترکیه باید ۲.۵ میلیارد دلار برای دریافت این سامانه پرداخت کند.

گفتنی است آمریکا و ناتو نسبت به خرید این سامانه دفاعی از سوی ترکیه اظهار نگرانی کرده اند.