۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست توسعه گردشگری روستایی و عشایری استان با بیان اینکه با هدف حمایت از اشتغال و حل معضل بیکاری، جلوگیری از مهاجرت و توسعه صنعت گردشگری روستایی طرح اقامتگاه بوم گردی در استان اجرایی می شود افزود: برای توسعه این طرح ضمن رفع قوانین و موانع دست و پاگیر راهکارهای جذب سرمایه گذار در این خصوص هستیم.

وی با بیان اینکه از متقاضیان ایجاد واحدهای بوم گردی در روستاهای هدف استان حمایت می شود عنوان کرد: در قالب این طرح یا تعدادی از خانه‌های روستایی مستعد برای استقبال و پذیرایی با آداب و رسوم محلی و بومی بازسازی و آماده سازی می‌شود یا اگر واحد واجدشرایط نباشد بر اساس فرهنگ منطقه چند واحد بوم گردی احداث می‌شود.

جباری با اشاره به شناسایی ۴۹ روستای هدف گردشگری در استان اضافه کرد: روستاها و مناطق عشایری استان دارای ویژگیهای خاصی از نظر آب و هوای مناسب، تنوع طبیعت و چشم اندازهای بکر و انواع خوراک و غذاهای بومی هستند و می طلبد بخش دولتی و خصوصی با همکاری مشترک از این ظرفیت نهایت استفاده را ببرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی برگزاری جشنواره های متعدد روستایی، تولیدات خاص کشاورزی از جمله جشنواره سیب، انگور و گیلاس و.. را زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری روستایی برشمرد و افزود: به دنبال شناسایی قابلیت های سرمایه گذاری در این مناطق هستیم تا بتوانیم بهترین و اقتصادی ترین طرح ها و مجریان آن را انتخاب و حمایت کنیم.

جباری از اخذ ایجاد هفت اقامتگاه بوم گردی در استان خبر داد و اضافه کرد: روستاها و مناطق عشایری استان آذربایجان غربی تاریخی و آداب و رسوم اصیل، توانمند و جذابیت خاصی برای گردشگران دارد و توسعه گردشگری در این مناطق می تواند بسیاری از مشکلات از جمله بیکاری را حل کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یاد آور شد: زیرسازی، بهسازی و ساماندهی راه‌ها و تامین روشنایی مسیرهای دسترسی به مناطق نمونه گردشگری از مهمترین اقدامات حمایتی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی برای توسعه صنعت گردشگری روستایی است.

وی از نبود مدیریت یکپارچه در این خصوص گلایه کرد و اظهارداشت: با مشارکت و همکاری ادارات ذیربط و مدیریت منسجم می توان از ظرفیت روستا در راستای ارتقای صنعت گردشگری و حل مشکلات استان بهره کافی برد.