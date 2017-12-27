وزارت خارجه سوریه: اردوغان ترکیه را به زندان بزرگ تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه سوریه به مواضع خصمانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه علیه بشار اسد واکنش نشان داد.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: اردوغان به فریب افکار عمومی طبق معمول در تلاشی از سر ناامیدی به منظور تبرئه خود از جنایاتی که علیه ملت سوریه از طریق ارائه کمک های نامحدود به اشکال مختلف از گروههای تروریستی، مرتکب شده است، ادامه می دهد.

این منبع بیان کرد: اردوغان که ترکیه را به زندان بزرگ تبدیل کرده و دهان صاحبان اندیشه، اصحاب رسانه و افرادی که با سیاست های وی در موضوع سوریه و آثار زیانبار آن بر ترکیه مخالفند بسته است، حق ندارد به موعظه هایی که به آن عادت دارد و توجهی به آن نمی شود بلکه محکومیت جدید وی را به دنبال دارد، روی آورد.

به گفته این منبع؛ جنون خودبزرگی و اوهام گذشته اردوغان سبب شده است که وی فراموش کند که امپراتوری فروپاشیده غیرقابل احیا است و کشورها ولایات تابعه آن نیستند و ملت های آزاده سرنوشت کشور خود را تعیین می کنند و از حاکمیت شان دفاع می کنند و به اردوغان اجازه دخالت در امور داخلی خود به هیچ عنوان را نمی دهند.

شایان ذکر است که اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در نشست خبری مشترک با السبسی همتای تونسی خود، علیه بشار اسد مواضع تندی اتخاذ کرده بود.

از سوی دیگر رضا الجندوبی عضو دفتر سیاسی حزب جریان مردمی تونس گفت: اردوغان عامل بسیاری از فجایع امت اسلامی و موضع اردوغان با دموکراسی در تضاد است و دخالت در امور داخلی سوریه محسوب می شود. اردوغان در حالی از قدس دم می زند که با اسرائیل سازش می کند.

وی از مخالفت تونسی ها با سفر وی به این کشور خبر داد.