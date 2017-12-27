۱۱ هزار قاضی در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام محمد موحدی آزاد بیان داشت : ما خیلی از فراز نشیب ها را طی کردیم هرچند مسیر طولانی داریم تا به هدف برسیم.

دادستان انتظامی قضات گفت: استکبار در این سالها تلاش های زیادی کرده تا مانع نطام اسلامی شود ولی تا کنون نتوانسته است.



وی اظهار داشت: خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور توفیقات بسیار قابل قبولی در منطقه خاورمیانه و حتی در آمریکا داشته که این نشان از توانمندی نظام اسلامی است.

وی افزود: امروز ما شاهد پیشرفت فرهنگی و دینی خوبی در کشور هستیم و همین فرهنگ سبب شده که سوریه و عراق که در چنگال داعش بودند با کمک ایران آزاد شوند.

موحدی آزاد اظهار داشت: امروز در کشور ما امثال شهید حججی ها بسیار زیاد است که در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با اعتقاد کامل امور کشور را رو به جلو می برند.

وی بابیان اینکه ما در بحث اقتصاد هنوز توفیقات خوبی نداشته ایم بیان کرد: دوران دفاع مقدس، سازندگی، تحریم در دو دهه گذشته سبب شد که ما از لحاظ اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم.

وی افزود : قوه قضائیه، دولت و مجلس به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستند و دولت در بحث ایجاد اشتغال وتوسعه اقصادی باید بیشتر تلاش کند.

موحدی آزاد گفت : امروز بیشترین دادخواست های طلاق در کشور به خاطر مشکلات مالی است و قوه قضائیه با مشکلات عدیده ای از جمله نبود نیروی کافی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار قاضی در کشور مشغول هستند بیان داشت: روزانه هر قاضی ۱۰ پرونده رسیدگی می کند که بسیار شکننده است.

وی اظهار داشت : قوه قضایه با کمبود نیرو مواجه است و مجبور هستیم که در مواردی به قضات کم تجربه مسئولیت های سنگینی بدهیم.

موحدی آزاد بیان داشت : ما به دنبال جذب نیروهای بومی در استانها هستیم به طوری که آموزش آنها را نیز به استانها واگذار کنیم .