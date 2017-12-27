حماسه نهم دی فتنه۸۸ را بی اثر کرد/ فتنه گران با اصل اسلام مخالفند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قدیری ابیانه شامگاه چهارشنبه در نشست سیاسی و روشنگری به مناسبت فرارسیدن ۹دی در اراک اظهار داشت: واقعه نهم دی فتنه بسیار بزرگی را خنثی کرد که ضررهای آن هنوز هم جاری است.

وی افزود: قدرت ایران پس از اسلام، به سبب اتحاد میان مردم است، همانگونه که در جنگ مقابل صدام با اتحاد توانستیم پیروز شویم اما یکی از اثرات منفی فتنه ٨٨ این بود که می خواست اتحاد ما را خدشه دار کند و دشمن برای این هدف نقشه ریخته بود.

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام بیان کرد: دشمنان نظام عناصری را از داخل ایران جذب کردند که مورد اطمینان و اعتماد مردم بودند، این افراد خودفروختگی کرده و اجازه دادند از آنها استفاده شود.

قدیری ابیانه خاطرنشان ساخت: در میان تظاهرات کنندگان معترض، بسیاری از افراد حتی رای هم نداده بودند که به دنبال رای خود می گشتند، سران فتنه خودشان در دوره های قبل، انتخابات برگزار کرده بودند و می دانستند که ١١ میلیون تفاوت رای ممکن نیست.

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام ادامه داد: در روز نهم دی خون مردم به جوش آمد، حماسه آفریدند و این فتنه را شکستند، اما آثار این فتنه هنوز پابرجا است.

قدیری ابیانه عنوان کرد: دشمن در این جریان امیدوار بود که اگر سران فتنه را به ضدیت با اسلام بکشاند می تواند روی آنها سرمایه گذاری کند و به اهداف خود دست یابد.

وی گفت: برخی از همین فتنه گران خود گفته بودند که ما انتخابات را باخته ایم، حال این سوال مطرح است که چرا با این اوصاف ادعای تقلب داشتند، حرف از مردم سالاری و جمهوریت به میان می آوردند اما جمهوریت، جامعه مدنی و حتی مردم را هم قبول نداشتند.

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام افزود: این مدعیان صحت آرا را تنها زمانی قبول داشتند که انتخابات به نفع آنها تمام می شد اما مدعیان تقلب باید بدانند که در مقابل تقلب می توان شکایت کرد و این حق را علاوه بر کاندیدا تمام مردم نیز دارند، همچنین وزارت کشور در آن دوره برای نخستین بار آمار تمامی صندوق های رای را منتشر کرد که می توانستند یک صندوق را با آرای وزارت کشور بسنجند و سپس ادعای پوچ کنند.

فتنه ۸۸ با پشتیبانی آمریکا، انگلیس و آل سعود بروز کرد

وی بیان کرد: پشت این توطئه استمراری آمریکا، انگلیس و ثروت آل سعود قرار داشت و هدف آنها برهم زدن نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما به واسطه ولایتمداری و هوشیاری مردم در نهم دی این فتنه به شکست انجامید.

قدیری ابیانه تصریح کرد: برخی کشورها در آن شرایط آماده بودند که از مواضع خود عقب نشینی کنند و به ناچار برخی از حقوق ما را به رسمیت بشناسند، زیرا انتخاباتی با تعداد زیادی شرکت کننده برگزار شده و یک نفر با تفاوت ۱۱ میلیون نفری پیروز شده بود، اما این فتنه سبب شد آنها علاوه بر اینکه عقب نشینی نکردند، به فکر وارد کردن فشارهای بیشتر افتادند.

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام خاطرنشان ساخت: این سخنان به معنای تایید بی چون و چرای دولت نهم و دهم(احمدی نژاد) نیست بلکه ایرادهای کار آنها هم مورد توجه است، در رابطه با عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم(روحانی) نیز اقدامات خوب آن مورد دفاع و لغزش ها مورد نقد قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: شکست خوردن فتنه ۸۸ به معنای اتمام دشمنی نیست بلکه با جایگزینی جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره آن را ادامه می دهند و در واقع دشمن خیال فتنه بعدی را در سر می پروراند تا ببیند چه کسی را می تواند انتخاب و روی آن سرمایه گذاری کند.

قدیری ابیانه گفت: دشمن در حال برنامه ریزی روی معضلات اقتصادی است تا اقشار مختلف جامعه را به اعتراض وادارد، در واقع ذهنیت مردم را هدف گرفته، متاسفانه دستگاه تبلیغاتی ما ضعیف بوده و همچنان ضعیف است.

دولت به ازای هر نفر ماهی ۳۰ هزار تومان کسری بودجه دارد

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام عنوان کرد: بودجه تعیین شده برای سال آینده براساس هر نفر درآمد ۲۵۷ هزار تومان و هزینه ها ماهی ۲۸۷ هزار تومان است و دولت به ازای هر نفر ماهی ۳۰ هزار تومان کسری بودجه دارد.

وی اضافه کرد: دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، یعنی به ازای ۱۰ سال درآمد نفتی پیشخوری کرده و به ازای هر خانواده چهار نفری ۳۵ میلیون تومان بدهکار است، این مسائل سبب ایجاد تصور ناکارآمدی دولت می شود و باید از بروز آن جلوگیری کرد.

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام توضیح داد: دشمنان این نظام روی بدهی های ما، اسراف ما و... حساب می کنند زیرا ایران جزو پرمصرف ترین کشورها در تمامی زمینه ها در دنیا است، اینگونه رفتار پسندیده نیست و متاسفانه ما احساسمان را نسبت به مملکت از دست داده ایم و بر این باوریم که مملکت تنها به مسئولان تعلق دارد و از میان مدیران تنها به دنبال بدترین آنها می گردیم تا وی را الگو قرار دهیم.

مدرک گرایی و تنبلی اجتماعی دو آفت بزرگ کشور

قدیری ابیانه گفت: پس از کشورهای پولدار عربی کشور ما براساس معیارهای تنبلی اجتماعی تنبل ترین است و براساس محاسبات انجام شده جزو کم کارترین جوامع انسانی هستیم که ساعت کارکرد مفید اداراتمان به ۲۲ دقیقه در روز و کمتر از ۱۱ ساعت در هفته می رسد و این درحالی است که جوامع فعالی همانند ژاپن ساعت کاری روزانه ای معادل هشت ساعت و کره جنوبی ۹ و نیم ساعت دارند.

وی اظهار داشت: کشور ما رقم بالایی دانشجو دارد اما متاسفانه عمده دانشجویان تنها به دنبال اخذ مدرک هستند تا با استفاده از فردی آشنا بتوانند در محلی مشغول به کار شوند و تمامی این اقدامات برگرفته از این تصور غلط است که مردم معتقدند دولت باید هزینه های آنها را بدهد در صورتی که در کشورهای دیگر مردم هزینه های مملکت را تامین می کنند.

قدیری ابیانه خاطرنشان ساخت: کشور ما از نظر تولید ناخالص داخلی در مقام ۹۶ جهانی قرار دارد، کلید رفع تمام مشکلات بر دست خود مملکت است، اگر مردم بکوشند تا بر مبنای منویات مقام معظم رهبری یکپارچه کالای ایرانی بخرند، ۸۰ درصد از مشکلات اشتغال و... برطرف می شود و اینکه بگوییم در کشور کار وجود ندارد یک سخن غلط است.

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام افزود: اگر همه ما خودمان را مخاطب بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می دانستیم وضعیت ما به سرعت بهبود می یافت، باید بکوشیم که با تصحیح خودمان از پیشرفت فتنه جلوگیری کنیم زیرا اگر مردم ما اهل رعایت قواعد و قوانین بودند شرایط اینگونه نمی شد.