کاهش ۸ درصدی تصادفات در استان کرمانشاه

سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش ۸ درصدی تصادفات پلیس راهور استان در مجموع آمار تصادفات ۹ ماهه سال جاری گفت: رعایت نکردن حق تقدم دومین علت تصادفات درون شهری کرمانشاه هستند.

وی افزود: طبق آمار بیشترین تصادفات در ساعات ۱۸ الی ۲۰ و در رتبه بعدی ساعت ۱۰ الی ۱۲ رخ داده اند.

رئیس پلیس راهور اظهارداشت: در این مدت خودرو های سواری با ۸۳ درصد، پرتصادف ترین وسیله نقلیه از بین وسائط نقلیه بوده اند.

سرهنگ شیری ادامه داد: مردها بین سنین ۲۵ الی ۳۵ سال بیشترین مقصر تصادفات درون شهری هستند.

وی با اشاره به اینکه در ۹ ماه امسال ۵۸۶ جلد گواهینامه ضبط شده است، گفت: در بخش اعزام به دادگاه و مراجع قضایی عملکرد پلیس راهور ۲۶ درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس پلیس راهور افزود: در مجموع اعمال قانون پلیس راهور استان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش دارد.