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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۴۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کاهش ۸ درصدی تصادفات در استان کرمانشاه

کاهش ۸ درصدی تصادفات در استان کرمانشاه

 کرمانشاه- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه از کاهش ۸ درصدی تصادفات پلیس راهور استان در ۹ ماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش ۸ درصدی تصادفات پلیس راهور استان در مجموع آمار تصادفات ۹ ماهه سال جاری گفت: رعایت نکردن حق تقدم دومین علت تصادفات درون شهری کرمانشاه هستند. 

وی افزود: طبق آمار بیشترین تصادفات در ساعات ۱۸ الی ۲۰ و در رتبه بعدی ساعت ۱۰ الی ۱۲ رخ داده اند. 
رئیس پلیس راهور اظهارداشت: در این مدت خودرو های سواری با ۸۳ درصد، پرتصادف ترین وسیله نقلیه از بین وسائط نقلیه بوده اند. 

سرهنگ شیری ادامه داد: مردها بین سنین ۲۵ الی ۳۵ سال بیشترین مقصر تصادفات درون شهری هستند. 
وی با اشاره به اینکه در ۹ ماه امسال ۵۸۶ جلد گواهینامه ضبط شده است، گفت: در بخش اعزام به دادگاه و مراجع قضایی عملکرد پلیس راهور ۲۶ درصد رشد را نشان می دهد. 

رئیس پلیس راهور افزود: در مجموع اعمال قانون پلیس راهور استان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش دارد.

کد مطلب 4184902

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