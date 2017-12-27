به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه طی مراسمی در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، فرماندار پلدختر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم این شهرستان شهردار جدید پلدختر معرفی شد.

در این مراسم از زحمات چهار ماهه محمد شرفی نصیری سرپرست شهرداری و جهانگیر اکبری شهردار سابق پلدختر قدردانی و «صمد چراغی پور» به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

چراغی پور که از مدیران بومی پلدختر است، با روی کار آمدن شورای اسلامی دوره پنجم این شهر و با رای همه اعضا به عنوان شهردار پلدختر انتخاب شد.

صمد چراغی پور دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران، کارشناس مسئول پایش محیط زیست، ناظر عالیه دفتر فنی استانداری لرستان، کارشناس امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و دبیر کمیته برنامه ریزی و توزیع اعتبارات شهرستان پلدختر بوده است.

وی ۱۴ سال سابقه خدمت در زیر مجموعه وزارت کشور را در کارنامه کاری خود دارد.