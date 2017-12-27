به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی عصر روز چهارشنبه درمراسم تکریم و معارفه شهردار پلدختر اظهار داشت: شهردار نباید دنبال مسائل سیاسی برود و باید همکاران خود در شهرداری پلدختر را هم از سیاسی کاری نهی کند.

وی افزود: نباید مسائل سیاسی مانع خدمتگزاری به مردم شود بلکه باید به دور از سیاسی کاری و با استفاده از همه ظرفیت ها به مردم خدمت کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: هر جا مسئولیتی باشد برای خدمت گذاری به مردم است و اگر توقع داریم خداوند خدمات ما را قبول کند لازم است روی مسایل سیاسی ضربدر بکشیم.

وی افزود: به طور قطع کار سیاسی متولی دارد و خدمتگزاران مردم باید به دور از کشمکش های سیاسی به وظیفه خود عمل کرده و برای مردم کار کنند.

اصلانی خاطر نشان کرد: مسئولیت و عرصه خدمت گذاری عرصه مهم و بسیار محدودی است که با یک چشم به هم زدن می گذرد بنابر این باید با صبر و حوصله و با هدف خدمت به تلاش خود ادامه داد.

وی افزود: اعضای شورای شهر و همه دست اندرکاران مجموعه شهرداری با همدلی و تشریک مساعی سعی در خدمت به مردم داشته باشند و دنبال مسائل سیاسی نروند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خطاب به شهردار و با تاکید بر دقت بسیار روی انضباط مالی و بیت المال افزود: با توجه به اینکه تجربیاتی در این رابطه کسب کرده اید به طور قطع در این راه موفق خواهید بود.

وی افزود: مجموعه شهرداری و شورای شهر لازم است در راستای استحکام و مقاوم سازی ساختمان ها، به ساخت و سازها در چارچوب ضوابط و مقررات توجه و دقت بیشتری داشته باشند.

اصلانی به زلزله اخیر غرب کشور اشاره و خاطر نشان کرد: این رخداد در کشور هشدار جدی بود زیرا ممکن است در هر نقطه ای این اتفاق بیافتد و این امر مقاوم سازی ساختمان ها را ضروری می سازد.

وی افزود: هیچ عضو شورای اسلامی شهر حق ندارد خارج از ضوابط و مقررات چه شفاهی و چه کتبی به شهردار دستور بدهد و یا برنامه ای را به او تحمیل کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: هر برنامه سالانه باید در صحن علنی شورا تصویب شود و پس از تایید در کمیته انطباق فرمانداری برای شهردار لازم الاجرا می شود.