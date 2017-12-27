سامانه موشکی اس – ۴۰۰ به زودی به هند تحویل داده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «دیمیتری راگوزین» معاون نخست وزیر روسیه از تصمیم این کشور برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ به هند در آینده نزدیک خبر داد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری «پی تی آی» هند پیشتر در اواسط ماه دسامبر از قول «ویکتور کلادوف» رئیس شرکت «روس تک» خبری مبنی بر توافق فنی میان دهلی نو و مسکو برای فروش سامانه موشکی اس – ۴۰۰ از سوی روسیه به هند منتشر کرده بود.

«کلادوف» در آن زمان از انجام مذاکرات میان دو طرف در سطحی بسیار پیشرفته خبر داده بود.

گفته می شود کلیه مذاکرات مربوط به قیمت، آموزش نیروهای هندی برای استفاده از سامانه، انتقال فناوری ساخت و تعداد سامانه موشکی مورد معامله میان دو طرف انجام شده است.