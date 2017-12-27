لزوم حمایت از تولیدکنندگان بحران زده/قوانین منابع طبیعی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی امشب در جلسه شورای اداری استان ایلام اظهار داشت: مسئله اقتصادی و مباحت مربوط به اشتغال و بیکاری مسئله اول کشور است.

وی گفت: تمامی مسئولان و قوا باید برای بهبود وضع معیشتی مردم تلاش و همکاری کنند.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی در تلاش هستند که مردم را نسبت به نظام دلسرد کنند و راه این دلسردسازی را در کمبودهای اقتصادی یافته اند.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشوری قوه قضائیه در زمینه امنیت سرمایه گذاری گام خواهد برداشت، گفت: طرح امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

وی ادامه داد: در برخورد با مفاسد اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری قانونی قطعا تأمین می شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات کشور بحث طرح های تولیدی است که باید در این زمینه این واحدها فعال شوند و باعث اشتغال در کشور شوند و البته این مهم نیازمند همکاری بانک ها است.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: اگر فردی که دارای واحد تولیدی بوده و بر اثر مشکلات کشور دچار بحران شده حتما باید توسط بانکها حمایت شود.

وی افزود: در بحث منابع طبیعی نیز قوانین مربوط به گذشته است و نیازمند اصلاح است.

آملی لاریجانی گفت: اجرای قوانین مربوط به دهه ۴۰ در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پرونده ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع تر از تعداد پرونده ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری ها در زمان تصویب این قوانین است.

وی با اشاره به ظرفیت مهم اقتصادی استان ایلام، افزود: حتما مسائل و مشکلات این استان در مرکز پیگیری می شود.