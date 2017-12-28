قانون کاردر برخی موارددرباره حقوق کارگروکارفرما نیازمنداصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف الدین ملک حسینی شامگاه چهارشنبه در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در قراردادهای کوتاه‌مدت کارگری و کارفرمایی مشکلاتی وجود دارد که این امرنیازمند بازنگری است.

وی بیان داشت: مسئولان و کارشناسان تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر قانون کار اشراف کامل داشته و در شناسایی بندها و موادی که در رابطه با کارگر و کارفرما به نحوی دارای کاستی است، تلاش کنند.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به ضرورت رفاه برای همه مردم اظهار داشت: رفاهی ارزشمند است که آحاد جامعه در فرایندی عدالت محور از آن منتفع باشد.

وی با بیان اینکه هنوز فرهنگ کار در جامعه نهادینه نشده است، گفت: این امر ناشی از پایین بودن فرهنگ بهره‌وری و استفاده نشدن درست از ظرفیت‌ها و نیروی انسانی است.

آیت الله ملک حسینی بر آسیب‌شناسی ظرفیتهای تعاونیها و تأسیس تعاونیها تاکید کرد و افزود: باید ظرفیتهای بالقوه در این بخش در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال بالفعل شود.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه بدترین ذلت برای یک مدیر در استان استفاده نکردن از فرصتها برای خدمت به مردم است، گفت: بسیاری از مشکلات امروز در برخی از بخشها ناشی از درست عمل نکردن دیروز است، و باید مراقب بود که با مدیریت بهتر امروز، فردای بهتری را در سایه تلاش و برنامه‌ریزی رقم زد.