رشد 1/1 درصد زیر ساخت ها در مقابل رشد 5/17 درصدی رشد وسایل نقلیه در کشور / ثبت 12 میلیون و 516 هزار تخلف جاده ای در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید هادی هاشمی ، طی یک نشست خبری و در جمع خبرنگاران در رابطه با آگاه سازی مردم نسبت به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها ویژه اجرای طرح زمستانی گفت : با توجه به اینکه معضلات ترافیکی امروز به صورت نگران کننده ای مردم و مسوولان را آزرده می کند امیدواریم با توصیه های پلیس ، مردم نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آگاه شده و نتیجه آن ایمنی در عبور و مرور باشد.

وی افزود : براساس آخرین آمار مجموعه راه های کشور اعم از آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی شامل 192 هزار و 225 کیلومتر بوده و 14 میلیون و 500 هزار دستگاه وسیله نقلیه و موتورسیکلت در این راه ها تردد می کنند.

سرپرست پلیس راه ناجا با بیان اینکه به ازای هر 10 نفر، 4/1 وسیله نقلیه وجود دارد، اظهار داشت : این رقم در کشورهای پیشرفته به گونه ای است که به ازای هر 10 نفر بین 9 تا 11 وسیله نقلیه وجود دارد همچنین در برخی از کشورها نیز به ازای هر 10 نفر 14 وسیله نقلیه موجود است بنابراین این کشورها وسیله نقلیه کمتری نسبت به ایران ندارند اما ایمنی راه ها، وسایل نقلیه و قوانین جدی تر برای اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در این کشورها وجود دارد.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تراکم راه در کشور ما با احتساب راه های جدید 6/10 درصد است یعنی به ازای هر 100 کیلومتر مربع وسعت آب و خاک 6/1 کیلومتر راه است در حالیکه این رقم در ژاپن 40 کیلومتر و در آلمان بالای 100 کیلومتر است.

به اعتقاد وی، کشورهای پیشرفته علاوه بر اینکه وسیله نقلیه بیشتری نسبت به کشورما دارند در توسعه راه ها اقدامات موثرتری را به کار بسته اند به طوریکه تنوع در سیستم حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی فراوان بوده اما در کشور ما به جهت برخی محدودیت ها علی رغم عدم توسعه مناسب حمل و نقل دریایی و ریلی ، حمل و نقل عمومی هم بهینه سازی نشده و کارآمد نیست به همین لحاظ حمل و نقل بار و مسافر در کشور ما پاسخگوی نیاز مردم و کشور نیست.

وی با اظهار نگرانی نسبت به میزان 6 برابر استفاده از وسیله نقلیه در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی تصریح کرد: طی سال های اخیر همواره عدم تناسب جاده های منتهی به تهران که عمدتا جاده های شمالی کشور هستند نسبت به اشباع بودن ظرفیت تردد و ترافیک در ایام تعطیلات و مناسبت های مختلف به دیگر مسوولان گوشزد شده اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

به گفته سرپرست پلیس راه ناجا وجود تنگناهای مهندسی در راه ها سبب شده پلیس در مسافت های 50 الی 60 کیلومتر از جاده های ترفندهای جداگانه ای را برای کنترل ترافیک و مهار آن به کار بسته و علی رغم طاقت فرسا بودن اینگونه اعمال مقررات برای نیروهای پلیس راه، رضایتمندی مردم نیز از کشش ترافیک و کنترل راه ها حاصل نشده است.

هاشمی با اشاره به نزدیکی فصل زمستان، از کاهش فرمانپذیری و پایداری وسایل نقلیه در جاده های کشور خبر داد و افزود: به همین لحاظ زمان توقف و مسافت توقف وسایل نقلیه در جاده های کشور طولانی تر می شود به نحوی که در جاده های لغزنده، مسافت های توقف از 4/1 درصد تا 4 برابر جاده های عادی طولانی تر می شود.

وی ضمن توصیه به مردم نسبت به خودداری از انجام سفرهای غیر ضروری در فصل زمستان، خواستار همراه داشتن وسایل گرمایشی، آذوقه ای و زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن برای کلیه رانندگان وسایل نقلیه شد.

سرپرست پلیس راه کشور تصریح کرد: از آغاز طرح زمستانی در کشور که از 15 آذرماه تا 15 فروردین در کشور به اجرا در می آید به همراه داشتن زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن برای تردد تمامی وسایل نقلیه در جاده های کشور ضروری است، در غیر این صورت، از تردد این گونه وسایل توسط پلیس راه کشور ممانعت بعمل می آید.

هاشمی همچنین به نصب دوربین های کنترل سرعت در آزاد تهران- کرج- قزوین اشاره کرد و گفت: از این پس سرعت وسایل نقلیه به وسیله این دوربین ها کنترل شده و در صورتی که سرعت وسیله نقلیه ای از 120 کیلومتر بالاتر باشد توسط این دوربین ها ضبط و صبح روز بعد در اداره اجرائیات و در سوابق فردی راننده ثبت می شود بنابراین فرار از پرداخت این جریمه ها امکان پذیر نیست.

وی از نصب این دوربین ها در آزاد راه تهران- قم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق توافقات بعمل آمده میان پلیس راه کشور و سازمان راهداری تا خرداد ماه سال آینده 800 دوربین کنترل سرعت در 18 هزار و 200 کیلومتر راه های کشور برای ثبت و ضبط تمامی حرکات مخاطره آمیز رانندگان و کنترل سرعت وسایل نقلیه آنها نصب می شود.

به گفته وی، عامل 40 درصد کشته های حوادث ناشی از تصادفات، کامیون ها هستند که طبق دستور العمل های تهیه شده از سوی پلیس راه کشور و سازمان راهداری، ساعت کار کامیون ها برای اولین بار در کشور ابلاغ شده و تا 3 ماه دیگر به کلیه پایانه ها و دارندگان وسایل نقلیه سنگین ابلاغ می شود که براساس آن رانندگان وسایل نقلیه سنگین در طول شبانه روز مجاز به 10 ساعت رانندگی و وسایل نقلیه مسافربری برای 8 ساعت رانندگی مجوز تردد در راه های کشور را دارند.

سرپرست پلیس راه ناجا ضمن تاکید بر خرید خودروهای دارای بیمه کامل از سوی مردم، تصریح کرد: متاسفانه طبق توافقاتی که خودروسازان با شرکت های بیمه ای بعمل آورده اند، خودروهای نو با بیمه ناقص به مردم تحویل داده می شود که این به معنای پایمال کردن حقوق اصلی مردم و فاجعه بزرگی برای سلامت جان انسان هاست و نشان از ضعف قوانین و مقررات در کشور را دارد.

هاشمی در رابطه با نصب سیستم GPS بر روی تانکرها و کامیون های حامل مواد سوختی در کشور یادآور شد: تاکنون 95 درصد این وسایل نقلیه به این سیستم GPS مجهز شده اند و آخرین مهلت دولت برای انجام این طرح پایان اسفند ماه 85 است .

وی در ادامه به تهیه و ارسال نامه ای به رئیس جمهور از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر اجباری شدن وجود سیستم ایربک و ترمز ABS بر روی تمامی خودروهای تولید داخلی خبر داد و گفت: امیدواریم با مساعدت دولت هزینه این تجهیزات به صورت یارانه به خودروسازان پرداخت شده و یک چنین سیستم هایی که مربوط به دهه 1950 در دیگر کشورها به اجرا درآمده ، امکان پیاده سازی آن در کشور ما نیز به طور جدی فراهم شود.