بخش خصوصی باید در برگزاری نمایشگاه صنعت حفاری مشارکت بیشتری کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا تاکایدی شامگاه گذشته در اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری در اهواز اظهار کرد: سرعت قابل توجه ای را در رشد تکنولوژی شاهد هستیم و به همین خاطر ساخت محصولات نفتی و حفاری باید توسط سازنده های داخلی از کیفیت و کمیت بسیار خوبی برخوردار باشد.

وی با تاکید بر اینکه سازندگان داخلی باید از حمایت ویژه ای برخوردار باشند، عنوان کرد: تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی برای توسعه تجارت و رفع مشکلات اقتصادی استان باید مورد توجه قرار بگیرند.

تاکایدی ادامه داد: نمایشگاه های صنعت نفت و حفاری باید از زیرساخت های لازم برخوردار باشد و انتظار می رود تا در این راستا رسیدگی های ویژه ای شاهد باشیم و در آینده نمایشگاه های موفق تری در خوزستان برگزار شود.

قائم مقام شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه سال ها ست که نمایشگاه صنعت نفت و حفاری در استان برگزاری می شود، گفت: برگزاری نمایشگاه حفاری تداوم دارد و به همین خاطر باید در سال های آینده بخش خصوصی بتواند با مشارکت بیشتری در این نمایشگاه شرکت کند.

تاکایدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فوران آتش در چاه ۱۷۴ رگ سفید اشاره کرد، و افزود: برای مهار این چاه تلاش های زیادی صورت گرفت تا در زمان بندی اعلام شده انجام شود.

وی یادآور شد: خاموش کردن این چاه که با جدیت و برنامه ریزی دقیقی انجام شده، در نوع خود بسیار بی نظیر است و در نهایت این حادثه با تخصص، همدلی، شجاعت در بین مهارگران صنعت نفت به نتیجه رسید.

بر اساس این گزارش، چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری اول دی ماه و همزمان با اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در اهواز آغاز به کار کرده بود.