نشست بررسي منشور وفاق احزاب سياسي برگزار شد

به گزارش خبر گزاري مهر، درنشست امشب احزاب سياسي ، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير كشور طي سخناني اهداف و موضوعات مورد توجه در جهت تعامل منطقي و وفاق بين جريانات سياسي را تشريح كرد .
درادامه اين نشست تعدادي از مواد پيش نويس مباني و قواعد رفتاري فعاليتها و رقابت سياسي بين احزاب به بحث گذاشته شد .
گفتني است در دومين نشست نمايندگان احزاب سياسي و خانه احزاب كشور ، موادي از سند منشور وفاق احزاب سياسي تصويب خواهد شد.
دردومين نشست مشترك وزير كشور و نمايندگان احزاب سياسي و خانه احزاب كشور كه با حضور تعدادي از مديران و مسوولان وزارت كشور در حال برگزاري است ، موادي ديگر از سند منشور وفاق احزاب سياسي كشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است .
به گزارش خبر گزاري مهر، درنشست امشب احزاب سياسي ، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير كشور طي سخناني اهداف و موضوعات مورد توجه در جهت تعامل منطقي و وفاق بين جريانات سياسي را تشريح كرد .
کد مطلب 41850
نظر شما