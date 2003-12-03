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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۲۱:۴۳

امشب در وزارت كشور

نشست بررسي منشور وفاق احزاب سياسي برگزار شد

دردومين نشست مشترك وزير كشور و نمايندگان احزاب سياسي و خانه احزاب كشور كه با حضور تعدادي از مديران و مسوولان وزارت كشور در حال برگزاري است ، موادي ديگر از سند منشور وفاق احزاب سياسي كشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است .

به گزارش خبر گزاري مهر، درنشست امشب احزاب سياسي ، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير كشور طي سخناني اهداف و موضوعات مورد توجه در جهت تعامل منطقي و وفاق بين جريانات سياسي را تشريح كرد .
درادامه اين نشست تعدادي از مواد پيش نويس مباني و قواعد رفتاري فعاليتها و رقابت سياسي بين احزاب به بحث گذاشته شد .
گفتني است در دومين نشست نمايندگان احزاب سياسي و خانه احزاب كشور ، موادي از سند منشور وفاق احزاب سياسي تصويب خواهد شد.

کد مطلب 41850

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