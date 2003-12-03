نشست بررسي منشور وفاق احزاب سياسي برگزار شد

به گزارش خبر گزاري مهر، درنشست امشب احزاب سياسي ، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير كشور طي سخناني اهداف و موضوعات مورد توجه در جهت تعامل منطقي و وفاق بين جريانات سياسي را تشريح كرد .

درادامه اين نشست تعدادي از مواد پيش نويس مباني و قواعد رفتاري فعاليتها و رقابت سياسي بين احزاب به بحث گذاشته شد .

گفتني است در دومين نشست نمايندگان احزاب سياسي و خانه احزاب كشور ، موادي از سند منشور وفاق احزاب سياسي تصويب خواهد شد.