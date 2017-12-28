تاثیر موسیقی در بازخوانی فرهنگ و زبان مازندرانی

عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر بازخوانی و عرضه دوباره فرهنگ و زبان مازندرانی را یکی از راهکارهای حفظ آن دانست و بیان داشت: موسیقی میتواند بیشترین تأثیر را در بازخوانی و عرضه دوباره فرهنگ و زبان مازندرانی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سنتها و فرهنگهای بومی به علت تحولات صنعتی و تکنولوژی از بین رفتهاند؛ به بیان توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت: درگذشته و در محیطهای کشاورزی آواها، تصاویر و ترانههایی از کار وجود داشت که اثری از این آواها باقی نمانده است.
این کارشناس حوزه موسیقی یادآور شد: سرودها، نغمهها و ترانههای محلی که در زمان برداشت محصولات کشاورزی خوانده می شد بهواسطه ظهور تکنولوژی رو به فراموشی رفته است.
وی نقش هنرمندان و رسانهها را در رواج فرهنگ بومی و جلوگیری از انقراض آن مهم ارزیابی کرد و گفت: باید بر فرهنگهای درست و حقیقی که در جامعه ما و جود داشتند تکیه کنیم و آنها را زنده نگهداریم.
مختاباد یادآور شد: موسیقی، هنر، شعر، رادیو و تلویزیون ازجمله ابزارهایی هستند که میتوانند در رواج وزنده نگهداشتن فرهنگ و آیینهای بومی نقش مؤثری ایفا کنند.
خواننده و آهنگساز مازندرانی ایجاد شبکههای استانی را یکی از فعالیتهای مثبت صداوسیما در ترویج فرهنگ بومی خواند و تصریح کرد: ایجاد شبکههای استانی نقش بزرگی در حفظ میراثهای فرهنگی خصوصاً زبان داشته است بهطوریکه امیدواریم این کار ادامه یابد.
وی بابیان اینکه صداوسیما میتواند با استفاده از نیروهای فکری و فرهنگی مناطق مختلف مجمع نخبگانی را برای رواج آیینها و سنتهای بومی تشکیل دهد، عنوان کرد: با این فعالیت میتوان از انحلال فرهنگ و زبان بومی جلوگیری و از تهدید فرهنگهایی که خردهفرهنگها را مثل موریانه میخورند و به زوال تهدید میکنند پیشگیری کرد.
مختاباد با اشاره به اینکه در اکثر کارهایم به موسیقی مازندرانی نیز گریزی میزنم، اظهار داشت: در کنسرتهای رسمی هم گاهی شده که کتولی خواندهام و در قطعه «دل گپ» نیز کار حرفهای را در خصوص موسیقی مازندرانی عرضه کردم که عواید آن برای بیماران سرطانی هزینه شد.
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