تاثیر موسیقی در بازخوانی فرهنگ و زبان مازندرانی

عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر بازخوانی و عرضه دوباره فرهنگ و زبان مازندرانی را یکی از راهکارهای حفظ آن دانست و بیان داشت: موسیقی می‌تواند بیشترین تأثیر را در بازخوانی و عرضه دوباره فرهنگ و زبان مازندرانی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سنت‌ها و فرهنگ‌های بومی به علت تحولات صنعتی و تکنولوژی از بین رفته‌اند؛ به بیان توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت: درگذشته و در محیط‌های کشاورزی آواها، تصاویر و ترانه‌هایی از کار وجود داشت که اثری از این آواها باقی نمانده است.

این کارشناس حوزه موسیقی یادآور شد: سرودها، نغمه‌ها و ترانه‌های محلی که در زمان برداشت محصولات کشاورزی خوانده می شد به‌واسطه ظهور تکنولوژی رو به فراموشی رفته است.

وی نقش هنرمندان و رسانه‌ها را در رواج فرهنگ بومی و جلوگیری از انقراض آن مهم ارزیابی کرد و گفت: باید بر فرهنگ‌های درست و حقیقی که در جامعه ما و جود داشتند تکیه کنیم و آن‌ها را زنده نگه‌داریم.

مختاباد یادآور شد: موسیقی، هنر، شعر، رادیو و تلویزیون ازجمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در رواج وزنده نگه‌داشتن فرهنگ و آیین‌های بومی نقش مؤثری ایفا کنند.

خواننده و آهنگساز مازندرانی ایجاد شبکه‌های استانی را یکی از فعالیت‌های مثبت صداوسیما در ترویج فرهنگ بومی خواند و تصریح کرد: ایجاد شبکه‌های استانی نقش بزرگی در حفظ میراث‌های فرهنگی خصوصاً زبان داشته است به‌طوری‌که امیدواریم این کار ادامه یابد.

وی بابیان اینکه صداوسیما می‌تواند با استفاده از نیروهای فکری و فرهنگی مناطق مختلف مجمع نخبگانی را برای رواج آیین‌ها و سنت‌های بومی تشکیل دهد، عنوان کرد: با این فعالیت می‌توان از انحلال فرهنگ و زبان بومی جلوگیری و از تهدید فرهنگ‌هایی که خرده‌فرهنگ‌ها را مثل موریانه می‌خورند و به زوال تهدید می‌کنند پیشگیری کرد.

مختاباد با اشاره به اینکه در اکثر کارهایم به موسیقی مازندرانی نیز گریزی می‌زنم، اظهار داشت: در کنسرت‌های رسمی هم گاهی شده که کتولی خوانده‌ام و در قطعه «دل گپ» نیز کار حرفه‌ای را در خصوص موسیقی مازندرانی عرضه کردم که عواید آن برای بیماران سرطانی هزینه شد.