محور آب پری تا ۵ هفته مسدود است/ ترافیک در آزادراه کرج -قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه ها گفت: ترافی ک سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (محدوده پل فردیس تا گرمدره) را شاهد هستیم.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.

به گفته رحمانی، محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان، محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت بارش برف مسدود می باشد و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا می باشد.

وی گفت: همچنین در استان مازندران, شهرستان نور؛ محور آب پری از ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۹۶/۱۰/۰۶ بمدت ۵ هفته جهت ایمن سازی و پیچ بری آبشار آب پری مسدود می باشد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور کشور گفت: در استان ایلام محور حمیل به ایلام از ساعت ۰۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ جهت ترمیم سیستم روشنایی تونلهای شماره ۲ و ۳ مسدود می باشد.مسیر جایگزین محور اسلام آباد-قلاجه-ایلام و یا حمیل-سیمره-ایلام و بالعکس می باشد.