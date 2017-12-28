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۷ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۶

تداوم آلودگی هوا در مشهد

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد-رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه  با شاخص ۱۷۱ در شرایط ناسالم  برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا درهمه  ایستگاه‌های شهر در شرایط ناسالم و در ایستگاه کریمی در شرایط بسیار ناسالم  قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه کریمی  با شاخص ۲۰۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: توصیه می شود شهروندان مشهدی  فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل خود را کاهش دهند و  افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان  از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.

کد مطلب 4185018

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