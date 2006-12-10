دانشمندان معتقدند استفاده از موبایل موجب بروز سرطان نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آنلاین ، بررسی هایی که در مدت 21 سال بر روی دارندگان موبایل در کشور دانمارک صورت گرفت حاکی از آن است که آنها نیز به اندازه سایر مردم در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند.

به بیان دیگر میزان ابتلا به سرطان هایی نظیر مغز ، گردن ، چشم و... در دارندگان موبایل در طول این سال ها افزایش و تغییری نداشته است.

در ضمن ابتلا به سرطان چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت با استفاده از موبایل ارتباطی نداشته است.

البته مطالعات نشان می دهد افرادی که بیش از حد و به طور دائم در حال صحبت با موبایل هستند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری ها هستند اما در مورد سرطان تاثیر خاصی نشان نداده است.

بنابراین گزارش ، در حال حاضر 5/62 میلیون موبایل به صورت هد ست در حال استفاده در کشور بریتانیا است که حتی اگر خطر اندکی هم داشته باشد باید هزاران نفر مبتلا به تومورهای سرطانی باشند ، در صورتی که این طور نیست.