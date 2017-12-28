مرکز دیالیز گلوگاه با حمایت خیرین احداث شد

فرهنگ بابا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مرکز دیالیز شهرستان گلوگاه گفت: خیرین شهرستان ساختمان مرکز دیالیز را با کمک های مالی تقریبی پنج میلیارد ریالی احداث و بنای آن را به اتمام رسانده اند.

معاون اجتماعی دانشگاه ادامه داد: با همت دانشگاه علوم پزشکی مازندران جمعا مبلغ تقریبی 10 میلیارد ریال برای راه اندازی تاسیسات و ژنراتور و خنک کننده ها و همچنین خرید ۵ دستگاه دیالیز و یک دستگاه آر.او و بقیه تجهیزات پزشکی ضروری بخش دیالیز تامین اعتبار و هزینه شده است.

بابامحمودی افزود: به لحاظ تامین منابع انسانی مورد نیاز نیز کادر درمانی تامین شده و آموزش تخصصی آنان در حال انجام است.

بابامحمودی اظهار امیدواری کرد که بزودی با پایان یافتن مراحل آموزشی نیروهای تخصصی درمانی مورد نیاز بخش دیالیز و همچنین نصب و کنترل دستگاه های ارسال شده توسط شرکت مربوطه ، شاهد راه اندازی بخش دیالیز در شهرستان گلوگاه با استعداد ۵ تخت و دستگاه باشیم.

وی نقش کار گروه سلامت و مشارکتهای بین بخشی و خیرین وسمن ها در حوزه سلامت را مطرح کرده و برنامه های مهم کاهش آسیب های اجتماعی در این حوزه را اشاره کرد.