نیاز کشور با واردات تنظیم شود/ فقرزدایی سیاست های مهم دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، اسحاق جهانگیری چهارشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی اظهار داشت: سال قبل رشد اقتصادی کشور بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بالای ۹ بود و بانک مرکزی این رقم را ۱۲ درصد عنوان کرد.

وی با بیان این که در واقع همه بخش های اقتصادی کشور اعم از ساختمان، کشاورزی، صنعت و خدمات رشد مثبت داشتند؛ افزود: رشد اقتصادی کشور ۶ ماهه امسال در مجموع ۵.۶ درصد اعلام شد که بدون محاسبه نفت ۶ درصد است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کشورهای عضو اوپک پیش بینی کرده اند این رشد ۳.۵ درصد باشد و در دنیا هم همین حدود است و ما اگر این رشد را ادامه دهیم جزو بالاترین رشد های اقتصادی کشورها خواهیم بود.

جهانگیری با بیان اینکه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی نیز رشد مثبتی دارد، افزود: طی امسال علی رغم تراز تجاری منفی، شاهد رشد صادرات در کشور هستیم ضمن آنکه شاخص بورس و بازار سرمایه هم رشد بالایی دارد اما کسی این را نمی بیند.

وی عنوان کرد: در حوزه تورم هم در عین آن که قبول داریم در برخی کالاها شاهد گرانی هستیم اما تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده و دو سال است این نرخ تورم تک رقمی حفظ شده و خود اقدامی بزرگ است.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مردم گفت: تلاش دولت و رئیس جمهوری حفاظت از این دستاوردها و توسعه آن است.

جهانگیری با بیان اینکه توان اشتغالزایی اقتصاد مشخص است؛ افزود: بهترین دوره اشتغال زایی در کشور در دولت هشتم و نهم است که ۶۰۰ هزار شغل در یک سال ایجاد شد اما طی دو سال آخر دولت دهم میزان اشتغال ایجاد شده صفر بوده است.

وی اظهار کرد: در سایه تلاش های انجام شده طی دو سال اخیر به طور متوسط ۶۰۰ هزار و امسال در ۶ ماهه ۷۰۰ هزار اشتغال ایجاد شده و با این شرایط و رشد اقتصادی و غیره آیا وضع اقتصاد خوب نیست؟

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از نقدهای منصفانه استقبال می شود، افزود: امروز شاهد گرانی برخی کالاها و تخم مرغ هستیم که علت آن معدوم سازی بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون قطعه مرغ به دلیل آنفلوانزای پرندگان در کشور است و امروز باید نیاز کنونی با واردات تنظیم شود و در مقطع کوتاهی تنظیم می شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه حرکت ریل اقتصادی کشور خوب است، افزود: دستاوردهای این دولت قابل ارائه در سطح بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه حتی در حوزه نرخ ارز هم این عملکرد قابل دفاع است، اظهار کرد: در بخش عرصه ارز مشکلی نداریم و این کشور ذخایر خوبی دارد بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر کشور است و ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و همین میزان صادرات نفتی داریم و کشوری ناتوان نیستیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در این میان از صادر کنندگان غیر نفتی انتظار است ارز را در بخش رسمی اقتصادی به کار گیرند که در این صورت هر سال مازاد ارزی خواهیم داشت.

جهانگیری تصریح کرد: تغییرات ۶ و هفت درصدی ارز در طول سال نیز امری طبیعی است.

وی اظهار کرد: در سال آینده چند موضوع مهم در دستور کار دولت است که نخست اشتغال می باشد که در این راستا برای ایجاد اشتغال بیشتر و رسیدن به مرز یک میلیون شغل جدید در سال نیازمند ورود همه حوزه ها اعم از بخش خصوصی و دولت و منابع خارحی و غیره هستیم .

معاون اول رئیس جمهور گفت: در این راستا امسال تصمیم گرفته شد ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در جاهایی که می تواند اشتغال ایجاد کند به کار گرفته شود و ۱۲ هزار میلیارد تومان هم از محل صندوق توسعه ارزی برای توسعه روستایی تعیین شده که نرخ سود بسیار پایینی دارد.

وی تصریح کرد: برای اشتغال در سال آینده برنامه ریزی شده در کنار مدیریت صحیح تامین منابع آن هم با جدیت دنبال می شود.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه فقرزدایی از سیاست های مهم دولت و برنامه های مورد تاکید برای نسل آینده است، افزود: در سال جاری میزان پرداختی به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دو برابر شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: سال آینده نیز هر ایرانی در هر نقطه ای اعلام کند که تحت پوشش این سازمان ها نیست ولی از وضعیت درآمدی ناچیزی برخوردار است، بررسی های لازم توسط نهادهای حمایتی انجام و مستمری به آنها پرداخت خواهد شد که پیش بینی های لازم برای این امر در بودجه سال آینده صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سهام عدالت نیز برای ۵۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است؛ تصریح کرد: سه سال در این خصوص کار کردیم تا ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار واقعی شرکت ها باشند.

جهانگیری ادامه داد: تا کنون میزان سود افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از محل سود کارخانه ها یک میلیون تومان بوده که به آنها پرداخت شده است.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هم اکنون ارزش سهم یک میلیون تومانی سهام عدالت به ۲ میلون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

اسحاق جهانگیری با اشاره به فرصت ها و منابع بسیار خدادادی در کشور، گفت: اگر خوب از این منابع استفاده کنیم در یک دوره کوتاه می توانیم درآمد سرانه مردم را به شرایط قابل قبولی برسانیم و در این میان موضوع مهم مدیریت مطلوب است.

وی اظهار کرد: عده ای گذاشتن چوب لای چرخ مدیران را وظیفه خود می دانند؛ سعی نکنند روحیه تصمیم گیری و شجاعت و جسارت را از مدیران بگیرند که این جفا به آنان و کشور است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: وظیفه ما خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است و اینکه در چه قوه و جایگاهی هستیم تفاوتی ندارد و وظیفه همه ما پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب و امام (ره) است.

جهانگیری افزود: می توان تمام فرصت های موجود کشور را با دارایی خوب تبدیل به رفاه کرد و در این راستا باید به مدیریت بها داده و انگیزه های آنان را نباید تخطئه کرده و از بین برد.

وی تصریح کرد: اگر مدیران جسور و قوی و شجاع بوده و خود را وقف مردم کنند می توانیم شاهد روند رو به رشدی در جامعه باشیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: نمی توان گفت چون یک کارخانه مشکل دارد کل اقتصاد کشور دچار اشکال است و نمی توان عملکرد و تولید و صادرات خوب ۱۰۰ کارخانه را در نتیجه سیاست های مطلوب، نادیده گرفت.

جهانگیری با تاکید بر اینکه سیاست های فرهنگی و مالی و پولی و سیاسی و اقتصادی ما بر مجموعه تولید تاثیر دارد، افزود: نمی توان همه ضعف ها را متوجه یک جا کرد باید همه شاخص های اصلی اقتصاد را با هم دید که بیانگر وضعیت کلی آن است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کشور در عرصه بین المللی گفت: بسیاری تلاش می کنند چهره ای ناکارآمد از جمهوری اسلامی نشان دهند که این بخشی از طبیعت دشمن و کسانی است که با جمهوری اسلامی سر ستیز دارند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این میان آنچه ناراحت کننده است آنکه برخی از این مباحث از درون و از سوی کسانی است که در جناح مقابل دولت هستند و می کوشند چنین جلوه دهند که کارآیی لازم در دولت وجود ندارد اما گروهی هم ممکن است به خاطر عدم آگاهی، همراه شوند.

جهانگیری افزود: این القائات واقعیت ندارد آن هم در شرایطی که آمریکایی ها در ستیز با جمهوری اسلامی از همه توان و امکانات خود برای مغلوب کردن ما بهره می گیرند.

وی اظهار کرد: آنها به خوبی به نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه آگاهند و می دانند که کشوری که استوار در طول این سال ها ایستاده و از مردم مظلوم فلسطین و سایر ملت های ستم دیده دفاع کرده ایران است و در این میان انواع گروه های تروریستی را با نیت اصلی ضربه زدن به ایران شکل دادند و تقویت کردند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها محکم و استوار ایستاد که از همه کشورهای مورد تهاجم آنان اعم از افغانستان و سوریه و عراق هم دفاع کرده است.

جهانگیری تصریح کرد: نقش ایران مشخص است و در این میان اگر برخی کشورهای منطقه چون عربستان رویه کنونی را در قبال ما پیش گرفته اند در راستای بازداشتن ما از توسعه و پیشرفت است.

وی تاکید کرد: دستاوردهای کشور در همه دوران ها عظیم و بزرگ است و همه در حد توان خود تلاش کرده اند و در برخی دوره ها سیاست ها دقیق تر و بهتر و نتایج مطلوب تر و در برخی دوره ها منابع بیشتر و سیاست ها بدتر و دستاوردها کمتر بوده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مجموع موقعیت کشور در سطح بین المللی و منطقه ای وضعیت بسیار مطلوب و خوبی است که باید قدردان مدیریت مدبرانه و راهبردی رهبر انقلاب باشیم.

جهانگیری تصریح کرد: امروز از ایران یک منطق بزرگ و قدرت عظیم دیپلماسی به دنیا ارائه کرده ایم و در این میان اگر دشمن بدعهدی، دروغ و عدم وفای به عهد داشته؛ خود متضرر می شود و حرجی به ما نیست.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به شرایط و جایگاه خراسان رضوی عنوان کرد: این خطه از نظر تاریخی و تمدنی و فرهنگی نه تنها برای ایران بلکه در جهان نقطه افتخارآمیز است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: فرصت های زیادی در این استان وجود دارد که به مدیران استان برای برنامه ریزی و توسعه و پیشرفت این خطه کمک می کند.

جهانگیری تصریح کرد: توسعه اقتصادی بدون پشتوانه معنوی و فرهنگی امکان پذیر نیست و توسعه پیش نیازهای جدی دارد که ما مدیران مکلف هستیم آنها را فراهم کرده و به طور جدی پیش ببریم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بافت فرسوده کلان شهرهایی جون مشهد گفت: از اقدامات بزرگ و مهم آن است که بافت های فرسوده و ناکارآمد بویژه در شهرهای بزرگ و روستاهای کشور، بهسازی و نوسازی شود و این نیازمند شکل گیری نهضتی بزرگ در این حوزه است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در این حوزه توان مدیریتی لازم وجود دارد و باید با تامین تسهیلات بانکی محقق شود.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد برقی کردن راه آهن مشهد – تهران که سال ها معطل فاینانس مانده بود، گفت: امسال این قرارداد امضا شد.

جهانگیری با اشاره به اهمیت موضوع آب در خراسان رضوی گفت: آب نه فقط برای خراسان که مشکل جدی شرق کشور است و راهی جز صرفه جویی و مدیریت منابع آب و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به شرق نداریم.

وی توسعه طرح های کشت های گلخانه و آبیاری تخت فشار را هم اولویت سال ۹۷ در قالب طرح های اشتغالزا دانست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: آلودگی هوای مشهد معضل جدی است و تامین کامل بنزین یورو چهار برای این کلانشهر ضروری است.

وی با اشاره به راه آهن مشهد – زاهدان که فردا عملیات اجرایی آن از مشهد اجرایی می شود، افزود: این طرح جزو سیاست های منطقه ای بسیار مهم ست و تلاش می شود چابهار سریعتر به زاهدان متصل شده و مشهد محور اصلی این کریدور می باشد که باید به زاهدان برسد.

جهانگیری در ادامه با اشاره به مناطق آزاد و ظرفیت های آن گفت: این مناطق نباید پایگاه واردات کشور شود بلکه باید محلی برای صادرات و سرمایه گذاری باشد.

معاون اول رئیس جمهور در بحث حضور جناح ها و گروه های مختلف در دولت گفت: طبیعی است اکثریتی که به دولت دکتر روحانی رای دادند باید حضور پر رنگ تری هم در این عرصه داشته باشند.

وی افزود: با این حال تلاش این دولت بر آن است از توانمندی همه جریان های سیاسی در اداره کشور بهره بگیرد.

معاون رئیس جمهوری در این میان با تاکید بر به کارگیری مدیران زن نیز گفت: باید از مدیران زن در بخش های مختلف استفاده کرد و در خراسان رضوی نیز تعداد قابل توجهی از مدیران استان، باید از قشر زنان تحصیل کرده باشند.