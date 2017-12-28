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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۳۴۵ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۷ عملیات

برقراری ۳۴۵ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۷ عملیات

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۵ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۷ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفا حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۴۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۰ مورد ایجاد مزاحمت و یک مورد نیز گزارش کذب بوده است.  

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در روستای امزاجرد، حریق خودرو در جاده فقیره و ۲ مورد حریق سطل زباله در خیابان تختی و خیابان باباطاهر بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک بهشتی،   نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک الوند و عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در بلوار فرودگاه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی افزود: تعداد ۳ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4185033

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