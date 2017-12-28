تیم شکارچیان غیرمجاز در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، نیره پورملائی اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل موفق شد یک تیم 3 نفره شکار غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کند.

وی در تشریح این خبر گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل حین گشت‌زنی در طبیعت منطقه متوجه حضور یک تیم شکار غیرمجاز شده و پس از گشت، کنترل و دیده‌بانی طولانی در منطقه وسیع شمال استان موفق شد اعضای این تیم را که به صورت غیرقانونی وارد مناطق شده و اقدام به شکار غیرمجاز کرده بودند را دستگیر کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: از 3 شکارچی متخلف دستگیر شده تعداد 4 قطعه پرنده شکار شده به ترتیب 2 قطعه پرنده از نوع گونه «کشیم» و دو قطعه پرنده از نوع گونه «اردک سرسبز» کشف و ضبط شد.

پورملائی خاطرنشان کرد: همچنین از 3 متخلف دستگیر شده 3 قبضه اسلحه شکاری نیز کشف و ضبط شدو در نهایت متخلفین دستگیر شده به همراه مستندات جهت پیگیری موضوع به مقام قضائی شهرستان تحویل داده شدند.