مهدهای کودک مکان آموزش  است نه نگهداری کودک

محمد ملاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسیب‌های موجود در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی نگران‌کننده بوده و عدم آشنایی مربیان به نوع و سبک آموزشی که ارائه می‌شود موجب شده که ۱۰ تا ۱۵ درصد نوآموزان دچار اختلالات یادگیری شوند.

وی با اشاره به اینکه در ابعاد مختلف ذهنی، عاطفی، جسمی و حرکتی گزارش‌هایی از اختلالات نوآموزان به ما گزارش شده است، افزود: سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار اختلال دانش آموزان در پایه اول ابتدایی به ما گزارش می‌شوند.

رئیس دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی به ورود جدی رسانه‌ها به این موضوع تصریح کرد: برای جلوگیری از اختلال در همایش‌ها و جشنواره‌ها به والدین می‌گوییم از مراکز مهد و یا پیش دبستانی نخواهید که مطالب آموزشی بیش از سن کودک به آنان بیاموزند.

وی به برگزاری جشنواره‌ «غنچه‌های امید» با همکاری مشترک سپاه امام رضا(ع)، آموزش و پرورش، شهرداری و سایر نهادها اشاره کرد و گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره توجه به جامعه پذیری کودکان است و متاسفانه در مهدها و مراکز پیش دبستانی به جای کودک محوری به برنامه محوری توجه می‌شود.

وی بیان کرد: آنچه که کارشناسان امر به آن توجه دارند این است که کودکان باید ۱۱ مهارت را بیاموزند؛ اما عملاً در این مراکز آموزش‌ها به گونه‌ای داده می‌شود که کودکان از همان کودکی دوقطبی تربیت می‌شوند که این یک آسیب است.

ملاکی وجود مهدها و مراکز پیش دبستانی را نیاز امروز جامعه دانست و گفت: مسئولیت پذیری و جامعه پذیری از جمله مهارت‌هایی هستند که چنانچه مهدها و مراکز پیش دبستانی به درستی به آن بپردازند، نتیجه‌ای مثبت به بار خواهد آورد.

وی تاکید کرد: یکی از آسیب‌هایی که ممکن است مهدها را تهدید کند الگوگیری فرهنگ غربی و پیاده کردن آن در این مراکز است که چنانچه مهدها به این سمت بروند صحیح نیست.

رئیس دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه آنچه مورد غفلت قرار گرفته این است که خانواده‌ها بیش از آنکه که به مهدها نگاه مرکز آموزشی داشته باشند با دید یک مرکز نگهداری به آن می‌نگرند، خاطرنشان کرد: این رویه به هیچ وجه صحیح نیست و باید با اطلاع‌رسانی درست از سوی تمامی مجموعه‌های مرتبط به‌خصوص رسانه‌ها این نگاه و باور غلط اصلاح شود.