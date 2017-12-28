به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کاظم حجازی صبح پنج شنبه در کنگره ملی آقا نجفی همدانی اظهار داشت: این برنامه و کنگره ملی فرصتی برای بازخوانی افکار ناب و آن حکیم ژرف اندیش است.

وی بیان کرد: این عالم بزرگوار درس خوانده ای است که از محضر استوانه‌های علمی آیت‌الله نائینی، قاضی طباطبایی استفاده کردند و ۴۰ سال حضور عالمانه ایشان در دارالمومنین همدان و مرزبانی فکری و ایمانی و نقش هدایتگرانه ایشان برای مردم بسیار قابل توجه بوده است.

دبیر کنگره ملی آقا نجفی همدانی عنوان کرد: شخصیت اخلاقی و معنوی ایشان تاثیر والا و آشکاری در دین ورزی و زندگی مردم داشتند و رفتار ایشان عاملی برای تهذیب نفوس بود.

حجازی افزود: ایشان دارای بصیرتی مثال زدنی بود و زمانه خود را به خوبی می شناخت و به اقتضای آن موضع می گرفت و حمایت و همراهی از امام راحل و نگاه باورمندانه ایشان به اصل ولایت فقیه همواره مثال زدنی بود.

وی در ادامه گفت: پس از ۱۵ ماه طرح ریزی برای برگزاری این کنگره، بر خود وظیفه میدانم از دانشگاه های استان، نهادهای انقلابی و همه دستگاه های استان که در برگزاری کنگره مشارکت داشتند قدردانی کنم.

وی افزود: بیش از ۶۰ مقاله علمی به دبیرخانه کنگره ارسال شده بود که امروز بخشی از آن در مراسم ارائه خواهد شد.