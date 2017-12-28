به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی در جلسه متخصصین و اساتید برجسته کشوری در حوزه زلزله‌شناسی که شب گذشته برگزار شد، از استاندار تهران و رییس سازمان مدیریت بحران خواست تا هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل کارشناسان سازمان لرزه نگاری نسبت به ایجاد ایستگاه لرزه نگاری در شهرستان ملارد اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین از استاندار تهران خواست نسبت به ساماندهی چاه‌های زیرزمینی در این استان اقدامات لازم صورت گیرد و تدابیر مناسب نسبت به حفظ سایت موزه زلزله شناسی در تهران انجام شود.

وزیر کشور از آمادگی نصب دستگاه های جدید لرزه نگاری و GPS در مناطق مختلف کشور خبر داد و از سازمان لرزه نگاری و سازمان نقشه برداری خواست تا مناطق اولویت دار خود را هر چه زودتر به سازمان مدیریت بحران معرفی کنند.

وزیر کشور در ادامه این جلسه بر فرهنگ سازی و آموزش در هنگام زلزله از سوی رسانه‌های جمعی به خصوص صدا و سیما تاکید کرد و گفت: فرهنگ سازی و آموزش نقش بسیار مهم در نحوه برخورد و مواجهه مردم در هنگام زلزله دارد لذا سازمان مدیریت بحران باید با همکاری صداوسیما نسبت به تهیه برنامه های آموزشی اقدام کند.

اساتید و متخصصین زلزله شناسی در این جلسه آخرین وضعیت رفتارهای زلزله در استان‌های کرمان، کرمانشاه، البرز و تهران را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه نیز نجار و سعیدی رییس و سخنگوی ستاد مدیریت بحران، مقیمی استاندار تهران، مرادی رییس مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شمالی عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تاتار معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، زعفرانی رییس پژوهشکده زلزله شناسی، طالبیان رییس پژوهشکده علوم زمین، نظری معاون پژوهشکده علوم زمین، حق شناس معاون پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، توکلی معاون امور فنی سازمان نقشه برداری و صفایی استاد زمین شناسی دانشگاه اصفهان حضور داشتند.