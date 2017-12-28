به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید در ‌ پیامی به کنگره آقانجفی اعلام کرد: بزرگداشت عالم، در حقیقت گرامی داشت حضرت باری تعالی است، علم و عمل حلقه وصلی‌ است که انسان را از ماهیت دنّی به علیین متصل می­‌نماید، عالم عامل به فراخور حال خود می­‌تواند جلوه‌ای از جلوات الهی شود و با اوج وصل، آینه‌ای تمام قد از ذات حق شود، اما عالم عامل بصیر، نوری‌است که ملجأ بشری بوده که در ظلمت تحیر و فتنه چون قطب نمایی خطاناپذیر به هدایت می­‌پردازد.

مرحوم آیت الله آقانجفی همدانی یکی از علمایی هستند که با درآمیختن علم و عمل و زهد و تقوا در کنار ممارست شبانه روزی با قرآن و تعمق و تفکر خاص در معانی آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) منشا خیرات و برکات فراوان شده­‌اند که کتاب وزین تفسیر انوار درخشان و شرح بر اصول کافی ایشان نمونه‌ای از اتصال آن عالم به مخزن بی پایان قرآن است.

آن عالم عامل از خرمن علمای بزرگ فقهی اصولی مخصوصاً مرحوم آیت الله العظمی نائینی‌ (رحمه الله) خوشه چینی نموده و از رشحات علماء اخلاق بهره برده است و عاشق حقیقی امام زمان (ع) و حامی نهضت انقلاب بوده است.

در پایان از دست اندرکاران این همایش کمال تشکر را داشته و از خدا متعال آرزوی توفیقات الهی را مسألت دارم.

آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین