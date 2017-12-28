رفع معضل آب به دست افراد غیرمتخصص بزرگترین مشکل زاینده رود است

ناصر حاجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عده ای بدون هیچ مطالعه و تخصصی در حوزه آب می خواهند مشکل زاینده رود که نیاز به علم بالایی دارد را حل کنند که بزرگترین مشکل پیش روی ما این است.

وی با بیان اینکه زاینده رود را نمی توان تقسیم بندی استانی کرد ، ادامه داد: باید این را دانست که اگر یک بخش از زاینده رود خشکید قطع به یقین تمام سطح آن خشک خواهد شد.

عضو سابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان به برداشت‌های بی رویه آب اشاره کرد و افزود: برداشت های که در داخل و خارج از اصفهان میشود بر طبق آمار در حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب است که در بالا و پایین دست رودخانه این کار صورت می‌گیرد .

وی از عدم تقسیم توزیع عادلانه آب خبر داد که ضربه بزرگی بر پیکره زنده رود اصفهان وارد ساخته است، اعلام کرد: به منظور تقسیم توزیع عادلانه آب لازم است که طومار به روزرسانی شیخ بهایی به اجرا گذاشته شود.

حاجیان گفت: ۱۵ هزار هکتار زمین از ۸۰ هزار هکتار زمین در شرق اصفهان بین سد آبشار تا سد مروان تنها دو کشت صورت می‌گیرد و این در حالی است که مابقی زمین ها تا ورزنه خشک است.

وی با اشاره به اینکه در بخشی از اراضی، چاه‌هایی را شاهدیم که انتهای آن به دلیل شن و لایه های آبگیری که وجود دارد، بین یک تا دو سال آب را در خود نگهداری می کند و این در صورتی است که باید روی این چاه ها کنتورهای هوشمند نصب شود که در حد نیاز نه بیشتر آب استفاده شود و آب برای آبیاری دیگر مزارع هم باشد، گفت: عده ای از کشاورزان از طرق مختلف استفاده می کنند تا مانع از نصب این کنتورها بر چاه کشاورزی شوند.

عضو سابقه کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: چاه یک محل ذخیره آب است که آب را در لایه های مختلف زمین ذخیره می کند و جاری نبودن آب بر بستر رودخانه باعث شده که بسیاری از این چاه ها خشک شود.

وی گفت: از سد آبشار تا سد انحرافی مروان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آب ناپدید می شود و این به معنای پمپاژ آب به داخل چاه هایی است که در مواقع خشکسالی تنها عده ای خاص بتوانند بیش از حقابه خود آب را برداشت و برای زمین های خود استفاده کنند.