۷ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

پیام آیت الله نوری همدانی به کنگره بزرگداشت آقانجفی

همدان - آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید خطاب به کنگره ملی بزرگداشت آیت الله آقا نجفی همدانی پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور.

با سلام وتحیت به کنگره ملی بزرگداشت حکیم الهی ومتاله اخلاقی، فقیه و مفسر نامی قرآن آیت الله علامه سید محمد حسینی آقا نجفی همدانی رحمه الله علیه داماد و شاگرد برجسته شیخ الفقها و المجتهدین آیت الله میرزای نائینی رحمته الله علیه و آیت الله حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی رحمه الله علیه و تربیت یافته مکتب اخلاقی عارف نامی آیت الله سید قاضی طباطبایی رحمت الله علیه ودیگر بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، و سلام بر سرزمین همدان پایتخت دیرینه ایران، دیار بزرگان علم و ادب و تاریخ و حکمت فلسفه و منطق و فقه و تفسیر و اخلاق و عرفان و سیاست و حوزه های علمیه پر افتخار شیعه که عالمانی بزرگ و موثر همچون ملاحسینقلی همدانی (رحمت الله علیه)، ملا محمد بهاری همدانی(رحمت الله علیه) و استاد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملاعلی(رحمت الله علیه) به یادگار گزارد و امروز این کنگره با شکوه در تجلیل مقام معنوی و علمی صاحب تفسیر انوار درخشان و شارح اصول کافی و معادجسمانی با حضور دانشمندان و اساتید حوزه و دانشگاه و نویسندگان و محققان بزرگ کشور برگزار می گردد.

امید آنکه تاثیرعمیق این حرکت بزرگ فرهنگی در گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و رواج حوزه های علمیه و علوم انسانی و اسلامی و قرآنی در دانشگاه و تربیت شخصیت های بزرگ اجتماعی و اخلاقی و دینی و قرآنی را هرچه بیشتر در این دیار تاریخی شاهد باشیم.

این جانب با افتخار انتساب به این شهر و دیار کهن و تاریخی و مذهبی و عالم پرور و مردم انقلابی و شهید داده و سرداران بنام دفاع مقدس و مدافعان حرم از خاندان محترم آن عالم بزرگوار و حوزه های علمیه و علمای محترم همدان و همه مسئولین محترم و نهادهای انقلابی و بنیاد شهید محراب آیت الله مدنی که تلاش فراوان در جهت برگزاری این همت بزرگ نمودند سپاسگزارم.

حسین نوری همدانی

