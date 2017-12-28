پیام آیت الله نوری همدانی به کنگره بزرگداشت آقانجفی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید خطاب به کنگره ملی بزرگداشت آیت الله آقا نجفی همدانی پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور.

با سلام وتحیت به کنگره ملی بزرگداشت حکیم الهی ومتاله اخلاقی، فقیه و مفسر نامی قرآن آیت الله علامه سید محمد حسینی آقا نجفی همدانی رحمه الله علیه داماد و شاگرد برجسته شیخ الفقها و المجتهدین آیت الله میرزای نائینی رحمته الله علیه و آیت الله حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی رحمه الله علیه و تربیت یافته مکتب اخلاقی عارف نامی آیت الله سید قاضی طباطبایی رحمت الله علیه ودیگر بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، و سلام بر سرزمین همدان پایتخت دیرینه ایران، دیار بزرگان علم و ادب و تاریخ و حکمت فلسفه و منطق و فقه و تفسیر و اخلاق و عرفان و سیاست و حوزه های علمیه پر افتخار شیعه که عالمانی بزرگ و موثر همچون ملاحسینقلی همدانی (رحمت الله علیه)، ملا محمد بهاری همدانی(رحمت الله علیه) و استاد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملاعلی(رحمت الله علیه) به یادگار گزارد و امروز این کنگره با شکوه در تجلیل مقام معنوی و علمی صاحب تفسیر انوار درخشان و شارح اصول کافی و معادجسمانی با حضور دانشمندان و اساتید حوزه و دانشگاه و نویسندگان و محققان بزرگ کشور برگزار می گردد.

امید آنکه تاثیرعمیق این حرکت بزرگ فرهنگی در گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و رواج حوزه های علمیه و علوم انسانی و اسلامی و قرآنی در دانشگاه و تربیت شخصیت های بزرگ اجتماعی و اخلاقی و دینی و قرآنی را هرچه بیشتر در این دیار تاریخی شاهد باشیم.

این جانب با افتخار انتساب به این شهر و دیار کهن و تاریخی و مذهبی و عالم پرور و مردم انقلابی و شهید داده و سرداران بنام دفاع مقدس و مدافعان حرم از خاندان محترم آن عالم بزرگوار و حوزه های علمیه و علمای محترم همدان و همه مسئولین محترم و نهادهای انقلابی و بنیاد شهید محراب آیت الله مدنی که تلاش فراوان در جهت برگزاری این همت بزرگ نمودند سپاسگزارم.

حسین نوری همدانی