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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان:

۴۰۰رأی قضایی مجازات های جایگزین حبس در هرمزگان صادر شد

۴۰۰رأی قضایی مجازات های جایگزین حبس در هرمزگان صادر شد

بندرعباس - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: بیش از ۴۰۰ رأی قضایی در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد اصلاح و تربیت در استان هرمزگان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، علیرضا احمدی منش در تشریح عملکرد دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار با عنوان «هور» بیان داشت: یکی از راهبردهای اساسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بدو تشکیل تا کنون اهتمام جدی به مقوله مجازات های جایگزین و همچنین اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی مداخلات در این خصوص است.

وی اذعان داشت: یکی از برنامه های بسیار موفق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان در سال های اخیر برگزاری دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار (امید) برای مجرمان و گروه های آسیب دیده و در معرض آسیب  می باشد که اثربخشی و نتایج شایان توجهی داشته است و از  جمله گروه هایی که این  دوره ها برای آنها برگزار گردیده است مرتکبین جرایم امنیت اخلاقی هستند.

احمدی منش خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ رأی قضایی در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد اصلاح و تربیت در دستگاه قضایی استان هرمزگان صادر گردیده که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان وظیفه برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با این حوزه را به عهده گرفته است.

کد مطلب 4185070

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