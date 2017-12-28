استفاده از تکنولوژی روز در فعالیتهای معدنی استان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای معادن که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: سازمان صنعت باید آمار معادن غیرفعال استان را شناسایی کند و در گرفتن حقوق دولتی تلاش بیشتری صورت گیرد تا با نظارت دقیق تر بتوان از هرگونه تخلف جلوگیری کرد.

استاندار قزوین یادآورشد: دریافت 18 میلیارد ریال حقوق دولتی بسیار ناچیز است و باید با کنترل و نظارت بهتر نگذاریم حقی از دولت ضایع شود و در کنار آن با پیگیری لازم سهم استان نیز از وزارتخانه دریافت شود.

زاهدی بیان کرد: برداشت معادن و انتقال آن به اکثر راههای روستایی استان آسیب می زند و باید با اعتبارات زیاد برای تعمیر اقدام کنیم لذا عبور کامیونها از راههای روستایی باید کنترل شود.

وی اظهارداشت: در واگذاری معادن لازم است به گونه ای رفتار شود تا کمترین آسیب و تخریب به جاده های روستایی وارد شود و در صدور مجوز هم به مناطق حفاظت شده توجه جدی صورت گیرد.

استاندار بیان کرد: رودخانه های استان را باید حفظ کنیم و تغییر مسیر آنها معمولا آسیب زاست و هر جا دخالت بیجا و غیر کارشناسی کرده ایم و نگذاشته ایم طبیعت راه خود را برود هزینه های زیادی را متحمل شده ایم.

نظارت بر نحوه برداشت معادن بیشتر شود

زاهدی گفت: در یک کار مشترک با همکاری سازمان صنعت، محیط زیست، نظام مهندسی معدن باید نظارت کافی بر نحوه برداشتهای معادن صورت گیرد و بتدریج در مسیر استفاده از تکنولوژی و تجهیزات مدرن برنامه ریزی کنیم.

وی اضافه کرد: موضوع معارضین در بخش معادن باید با رایزنی و تعامل و گفتگو حل شود و در آخرین مرحله به دستگاه قضایی ارجاع شود و صدور پروانه بر اساس نیاز استان باشد تا سرمایه گذاران دچار آسیب نشوند.

در استان قزوین 186 معدن وجود دارد که 80 معدن آن فعال، 50 معدن نیمه فعال و 56 معدن غیرفعال است.