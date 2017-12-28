اجرای ۷۵ درصدی طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در رودسر

احسان الله مشتاق درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به آغاز شخم زمستانه در اراضی کشاورزی شهرستان رودسر از نیمه دوم آذرماه جاری، اظهارکرد: تاکنون هفت درصد اراضی شالیزاری این شهرستان شخم زمستانه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که تاپایان اسفندماه جاری ۹۵ درصد اراضی شالیزاری این شهرستان شخم زمستانه انجام دهند، افزود: از بین رفتن پناهگاه زمستانی آفت ها و بیماری ها گیاهی به ویژه کرم ساقه خوار برنج، ذخیره رطوبت، افزایش محصول، استفاده بهینه از نزولات جوی، اصلاح خاک و سلامت محصول از مهم ترین مزایا اجرای شخم زمستانه در اراضی شالیزاری است.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر همچنین افزایش حاصلخیزی خاک، صرفه جویی در میزان مصرف آب، غنی سازی خاک را از دیگر مزایای شخم زمستانه مزارع برنج دانست.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شالیزاری در این شهرستان، تصریح کرد: ۱۳ هزار بهره بردار مشغول به فعالیت هستند.

مشتاق با اشاره به اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در رودسر، گفت: تاکنون ۷۵ درصد زمین های کشاورزی این شهرستان این طرح اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری نیز این طرح در ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای بیجارگاه علیا بخش کلاچای شهرستان رودسر اجرایی می شود.

وی به توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان اشاره کرد و یادآورشد: کشاورزان می توانند کود شیمیایی مورد نیاز اراضی شالیزاری و سایر محصولات کشاورزی خود را با هماهنگی اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان و بخش خصوصی خریداری کنند.

به گفته مشتاق هزار و ۲۰۰ تُن انواع کودشیمیایی توزیع شده است و درتوزیع کود شیمیایی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.