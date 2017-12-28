تردد شناورها در بندر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آسیابان پور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به دریافت اخطاریه هواشناسی و شرایط بسیار نامساعد جوی مبنی بر وزش بادهای شدید شمال شرقی (باد محلی موسوم به نعشی)، رفت و آمد کلیه شناورهای مسافری در مسیر قشم به بندرعباس، هرمز و بالعکس و همچنین فعالیت های گردشگری در منطقه گردشگری هنگام، از ساعت ۲۱:۴۰ چهارشنبه شب به طور کامل متوقف شد.

وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته، سرعت باد به بیش از ۳۰ نات و ارتفاع موج نیز به بیشتر از ۲ متر در ساعات پیش رو تخمین زده می شود که با توجه به شدت جریان، تردد در مسیرهای یاد شده بسیار نامناسب تشخیص داده شد.

وی یادآوری نمود: خروج شناورهای تجاری نیز تا احراز شرایط مساعد جوی از بنادر تجاری بهمن، فجر و کاوه نیز متوقف گردیده است.

وی در پایان از هموطنان درخواست نمود، ضمن آنکه این وضعیت در روز جمعه با شرایطی مشابه نیز تداوم خواهد داشت، برای سفر به قشم و بندرعباس می توانند از بنادر لافت و پُل که بصورت شبانه روزی در حال فعالیت می باشند استفاده کنند.