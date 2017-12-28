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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

استاندار لرستان:

اقدامات اشتغال‌زایی در بخش خدمات گسترش یابد

اقدامات اشتغال‌زایی در بخش خدمات گسترش یابد

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: ۸۰ درصد اشتغال دنیا در حوزه خدمات است لذا باید اقدامات به‌گونه‌ای باشد که در حوزه خدمات ایجاد اشتغال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح پنجشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان اجرایی با موضوع طرح توسعه بیمارستان شفا خرم آباد اظهار داشت: کارآفرینی که در این حوزه کار می کند کارش مهم و اثرگذار است و توانسته بخشی از نیازهای مردم استان را برطرف کند.

وی با تاکید بر اهمیت خدمات حوزه سلامت، تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته امیدواریم شاهد پیشرفت در این حوزه باشیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه همه اقدامات حوزه سلامت در بیمارستان شفا بدون اتکای به منابع دولتی و بانکی و با خلاقیت کارآفرین صورت گرفته است، یادآور شد: در فازهای نخست این طرح ۷۰۰ فرصت  شغلی ایجاد شده است.

خادمی با تاکید بر اینکه نیاز امروز جامعه ما اشتغال است و ۸۰ درصد اشتغال دنیا در حوزه خدمات است و خدمت سلامت می تواند زمینه اشتغال را ایجاد کند، افزود: برخی در حوزه مسکن و ملک سرمایه گذاری می کنند که اشتغال زا نیست، باید اقدامات به گونه ای باشد که در حوزه خدمات ایجاد اشتغال کنیم.

وی ادامه داد: باید زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تسهیل کنیم و عوامل مانع سرمایه گذاری را شناسایی و رفع کنیم.

کد مطلب 4185077

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