به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح پنجشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان اجرایی با موضوع طرح توسعه بیمارستان شفا خرم آباد اظهار داشت: کارآفرینی که در این حوزه کار می کند کارش مهم و اثرگذار است و توانسته بخشی از نیازهای مردم استان را برطرف کند.

وی با تاکید بر اهمیت خدمات حوزه سلامت، تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته امیدواریم شاهد پیشرفت در این حوزه باشیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه همه اقدامات حوزه سلامت در بیمارستان شفا بدون اتکای به منابع دولتی و بانکی و با خلاقیت کارآفرین صورت گرفته است، یادآور شد: در فازهای نخست این طرح ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

خادمی با تاکید بر اینکه نیاز امروز جامعه ما اشتغال است و ۸۰ درصد اشتغال دنیا در حوزه خدمات است و خدمت سلامت می تواند زمینه اشتغال را ایجاد کند، افزود: برخی در حوزه مسکن و ملک سرمایه گذاری می کنند که اشتغال زا نیست، باید اقدامات به گونه ای باشد که در حوزه خدمات ایجاد اشتغال کنیم.

وی ادامه داد: باید زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تسهیل کنیم و عوامل مانع سرمایه گذاری را شناسایی و رفع کنیم.